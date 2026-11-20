TUHAD-FED öncülüğünde, DEM Parti ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin çağrısıyla başlatılan eylem, Adalet Bakanlığı önünde 4. gününde devam etti.

Eylem, her gün saat 14.00'te hasta tutsakların tahliyesi ve tedaviye erişimleri için süresiz olarak düzenleniyor.

ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE 2. GÜN Hasta mahpuslar için nöbette Evin Zapsu ve Newroz Bozkurt'un tahliyesi talep edildi

Tuncer Sağlam'ın ölümü

Tuncer Sağlam'ın yakını Ercan Sağlam, Van'dan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Sağlam'ın teşhis ve tedavisindeki gecikmeler nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Ercan Sağlam, Sağlam'ın kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olmasına rağmen hastaneden cezaevine gönderilmeye çalışıldığını da söyledi.

Hasta mahpus Tuncer Sağlam toprağa verildi

Açıklamalar

Sağlık Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu üyesi Deniz Topkan, eyleme sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

MA-TUHAYDER Eşbaşkanı Nurten Karagöz, sağlık ve yaşam hakkının temel bir insan hakkı olduğunu ve cezaevlerindeki mahpusların yaşamından devletin sorumlu olduğunu söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, cezaevlerinin infaz evine dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek Adalet Bakanlığı'nın bu uygulamadan vazgeçmesini istedi.

Hasta mahpus aileleri Adalet Bakanlığı önünde nöbet başlattı

Ne olmuştu? Tuncer Sağlam, 7 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ardından hasta tutsakların tahliyesi için Adalet Bakanlığı önünde eylem başlatıldı.

(FY)