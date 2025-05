"Hasta tutsaklar Gurban ve Polat ölüme sürükleniyor"

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, 577’inci haftada da hasta tutsakların serbest bırakılmasını istedi. Ankara'nın Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen hak savunucuları “Tedavi haktır, engellenemez, Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” yazılı pankart taşındı.

İnisiyatif bu hafta, Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan hasta tutsak Emin Gurban’ın durumuna dikkat çekti.

Emin Gurban'ın 28 yıldan fazla süredir cezaevinde olduğunu hatırlatan İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, 2022’de boyundan beyne giden ana damarlarda tıkanıklık tespit edildiğini aktardı.

Yazmacı, Gurban’ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Beyincik bölümünde yüzde 60 oranında hasar oluştuğu tespit edilmiş ve aynı tarihte hastanede nöroloji bölümü tarafından verilen raporla G46.4 Serebellar Felç Sendromu, G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer Vasküler Sendromu teşhisi konulmuştur. Aynı raporda hastanın kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu, sürekli ve yakın bakım gerektirmesinden dolayı refakatçiye ihtiyacı olduğu belirtilmiştir... Boynundan beyne giden damarın yüzde 90’ının tıkalı oluğu ve açılamadığı bildirilmiştir. Gurban 4 gün boyunca hastanede refakatçisi olmadan kelepçeli bir şekilde tutulmuştur. Sol tarafını yine hissetmemeye başlamış ve his kaybı yaşadığını, artık zorlanmaya başladığını ve kalbinin ağrıdı söylemiştir."

İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu da "F Oturması" eylemlerinin 685’inci haftasında dernek binası önünde açıklama yaptı.

Bu haftaki eylemde, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutulan hasta tutsak Ekim Polat'ın sağlık durumuna dikkat çekildi.

“Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” pankartlarının açıldığı açıklamada, sık sık “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın” ve “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır” sloganları atıldı.

İHD üyesi Cüneyt Yılmaz, hasta tutsak Ekim Polat’ın Polat’ın ailesinin verdiği bilgileri paylaştı. Polat’ın doktorların önerisi doğrultusunda acil ameliyat olmayı berklerken Denizli T Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini belirten Yılmaz, sevk sırasında çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldığını kaydetti.

"Merdivenlerden sürüklemişler"

Yılmaz, İHD'ye başvuran Polat'ın annesinin aktarımlarını paylaştı:

"Eylül ayındaki açık görüşe çıkarmadılar, Ekim’in çıkmak istemediğini söylediler ama Ekim’den kaynaklanmıyor, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi cezaevi idaresinden kaynaklanıyordu. Burada ‘Annesi moral kaynağı oluyor’ diyerek görüştürmüyorlar. Ekim oraya gittiğinden beri hiçbir ilacı verilmedi, hastaneye şöyle bir kez götürüldü ama oraya götürdüklerinde işkence yapmışlar, fiziki işkence. Merdivenlerden sürükleyerek indirmişler. Kalbi sıkışınca acile götürüp hiçbir şekilde muayene edilmeden, hiçbir doktor müdahalesi olmadan hapishaneye geri getirilip işkenceye devam ediliyor. Her telefon görüşünden sonra işkenceye, fiziki işkenceye maruz kalıyor. Beline, ayaklarına ve kafasına vurarak işkence yapıyorlar. Ne ilaç veriliyor ne hastane götürülüyor. Ailesi olarak bir an önce infazının ertelenmesini ve dışarıda tedavi olmasını istiyoruz. Akromegali hastalığından kaynaklı beyninde oluşan tümörün acilen ameliyat edilmesi gerektiği söylendiği halde halen ameliyat edilmediğini, hastalığı nedeniyle el ayak yüz ve iç organlarında gelişen aşırı büyümenin yaşamını tehdit eder seviyeye geldiğini, acilen yapılması gereken tetkik ve cerrahi operasyonların keyfi nedenlerle ertelenmesinin kendisini gün be gün ölüme sürüklediğini ifade eden Ekim Polat için acilen tedavi imkanlarına erişim sağlanmalıdır.”