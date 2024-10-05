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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2024 13:59
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2024 14:20
3 dk Okuma

Hasta mahpusun oğlu: Beyni eriyen babamın hastalığına “psikolojik” dediler

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 654. hafta F Oturması’nda ağır hasta mahpus Fevzi Arslan’ın sağlık durumunu gündeme taşıdı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Hasta mahpusun oğlu: Beyni eriyen babamın hastalığına “psikolojik” dediler
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

"Babamın sağlık sorunları tutuklandıktan sonra ortaya çıktı. Gözaltında iken ağır işkenceler yapılmış, öldü diye morga bile bırakmışlar. Ama hastane yerine hapishaneye götürmüşler. Sağlık sorunları artınca da tedavi edilmedi, şikayetleri 'psikolojik' denilerek verilen ilaçlarla geçiştirildi. Babam unutkanlık nedeniyle görüşlerde zaman zaman bizi dahi tanımıyor. Yürümekte zorlanıyor, tuvalete gidebilmek için bile bir yere ya da birine tutunması gerekiyor. Tedavisi yapılmıyor ve babam adeta ölüme terk edildi.”

Hasta mahpus Fevzi Arslan’ın oğlu bugün düzenlenen 654. Hafta F Oturması eylemindeki açıklamada okunan mektupla böyle seslendi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 654. hafta F Oturması’nda ağır hasta mahpus Fevzi Arslan’ın sağlık durumunu gündeme taşıdı.

Adana Suluca Y Tipi Kapalı Hapishanesi'nde tutulan Arslan’ın sağlık sorunları her geçen gün artıyor.

Fevzi Arslan'ın Durumu Kritik

56 yaşındaki Fevzi Arslan, beyin hasarına bağlı şiddetli baş ağrıları, unutkanlık, yürüme güçlüğü ve diğer ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

“Kuday ölüme terk edildi”

Haftanın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, şunları söyledi:

“Metris R Tipi Hapishanesi’nde tutulan ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday 2 Ekim günü yaşamını yitirdi. Yürüme, yeme ve konuşma yetilerini dahi kaybetmiş, yatağa bağlı halde hapiste tutulan Abdülkadir Kuday’ın, cinayetten farksız ölümünü durdurabilmek için, tedavi ve yaşam hakkının korunması adına defalarca açıklama yaptık, ilgili bakanlıklara ve kurumlara yazılar yazarak tedavi ve sağlık hakkı korunsun, hapishanede bu sağlanamıyorsa tedavi maksadıyla infazı ertelensin ve serbest bırakılsın dedik. Avukatları ve ailesi tarafından Adalet Bakanlığına, İnfaz Savcılığına, Adli Tıp Kurumu’na dilekçeler verilerek önce tedavi için serbest bırakılması, artık iyileşme umudu kalmadığında ise yakınlarının yanında ölümü karşılaması, yakınlarıyla vedalaşabilmesi için serbest bırakılması istendi. Ancak verilen dilekçeler her defasında reddedildi ve Abdulkadir Kuday veda hakkı dahi tanınmadan göz göre göre ölüme terk edildi.”

“Defalarca hatırlattık, hatırlatıyoruz! Yasalar gereği, devlet mahpusların sağlık ve yaşam haklarını korumak için gerekli önlemleri almak zorunda. Önlenebilir her ölüm bir cinayet, sorumluluklarını yerine getirmeyen tüm yetkililer bu suçun failidir. Hapishanelerde tedavi ve sağlığa erişim sorunlarının acil çözümü, bu sağlanamıyorsa ayrımsız bütün hasta mahpusların tedavi maksadıyla serbest bırakılmalarının önündeki engellerin kaldırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. “

"Arslan serbest bırakılsın"

Keskin, Arslan’ın sağlık durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Fevzi Arslan'ın ailesi ve avukatları, tedavi sürecinin başlatılması ve durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak infazın ertelenmesi için yetkililere defalarca başvuruda bulundu. Ancak bu talepler sürekli reddedildi.”

İHD, hasta mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması gerektiğini belirterek, Arslan’ın serbest bırakılması için yetkililere çağrıda bulundu.

İnsan hakları savunucuları, hasta mahpuslar için tedavi ve bakımın acilen sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Fevzi Arslan ve diğer ağır hasta mahpusların serbest bırakılması çağrısı yaptı.  "Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır!" sloganıyla kamuoyunu duyarlılığa davet etti.

Eylem, “İnsan hakları ile insandır”, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” sloganları ile sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpus hasta mahpuslar insan hakları savunucuları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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