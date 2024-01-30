Hasta mahpusların tedaviye erişememesi Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Çukurova bölgesindeki cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların tedaviye erişememesine dair önerge verdi.

Cengiz Çiçek önergesinde, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin şu verilerine atıfta bulundu:

“Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi, Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi, Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi, Tarsus T Tipi 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu ile Kayseri Bünyan T Tipi 1 Nolu ve 2 Nolu, Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi, Osmaniye T Tipi 1 Nolu ve 2 Nolu cezaevlerinde en az 63 hasta mahpus, hem cezaevi idarelerinin hem sevk esnasında maruz kaldıkları kötü muamele ve sevk yapılan hastanelerdeki doktorların yaklaşımlarından dolayı sağlığa erişemiyor.”

“Sevk esnasında kötü muamele ve doktorların tavırları”

Çiçek, hapishanelerde işkence, kötü muamele ve hak ihlallerine ilişkin iddiaların sıklıkla gündeme geldiğini de ekledi:

“Son yıllarda cezaevleri koşulları nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan İHD raporunda, bu durumun temel nedeninin, cezaevleri idarecilerinin yaklaşımlarından, gardiyan ve jandarmanın sevk esnasında kötü muamelelerinden ve hastanedeki doktorların tavırlarından kaynaklandığı ifade edildi. Raporda yaklaşık 10 ağır hasta mahpusun bir an önce tahliye edilmesi gerektiği ancak ATK’nin ‘cezaevinde kalabilir’ raporlarına dayanılarak tahliyelerin engellendiği belirtildi.”

İHD verilerine göre, cezaevlerinde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta tutuklu bulunuyor.

Bakan Tunç’a sordu: Soruşturma başlatıldı mı? Önergede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlaması talep edildi: · Çukurova Bölgesi’ndeki cezaevlerinde en az 63 hasta mahpusun, hem cezaevi idarelerinin hem sevk esnasında maruz kaldıkları kötü muamele ve sevk yapılan hastanelerdeki doktorların yaklaşımlarına ilişkin bilginiz var mı? Var ise herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? · Çukurova Bölgesi’ndeki cezaevlerinde kötü muamele nedeniyle tedavi haklarından vazgeçen en az 63 hasta mahpusun tekrardan tedavi haklarına erişebilmesi herhangi bir çalışmanız olacak mı? · 10 ağır hasta mahpusun serbest bırakılması ve tedaviye erişebilmesi için bakanlığınız tarafından girişimde bulunulacak mı? · Neredeyse ülkenin tüm cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini önlemek amacıyla herhangi bir çalışma, plan veya programınız var mı? · Hak temelli sivil toplum örgütleri, barolar, tabip odaları ve ilgili kişi ve kurumların katılımı ile hasta mahpusların sorunlarının çözülebilmesi için İnfaz Kanununda ve ceza kanununda değişiklik yapılması planlanıyor mu? · Son beş yılda Çukurova Bölgesi’nde bulunan cezaevlerinde idare ve personelin keyfi ve hukuksuz yaklaşımlarına ilişkin Bakanlığınıza intikal etmiş başvuru sayısı kaçtır? İlgili şikayetler kapsamında haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan infaz memuru sayısı kaçtır? Bunların kaçı cezasızlıkla sonuçlanmıştır?

(AS)