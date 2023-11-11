Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi: Celalettin Can’ı serbest bırakın

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, hasta tutukluların durumuna dikkat çektikleri eylemlerinin 479. haftasında 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın serbest bırakılmasını istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube önünde yapılan açıklamada, “Tedavi Haktır Engellenemez, Hasta Mahpuslar Serbest bırakılsın” pankartı açıldı.

Burada konuşan İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Nuray Çevirmen, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can için konuştu.

Can’ın Özgür Gündem’le dayanışma kampanyası nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldığını hatırlatan Çevirmen, Can’ın rahatsızlıklarına dikkat çekti.

Çevirmen, “Celalettin Can’a 2018’de prostat kanseri teşhisi kondu ve bu hastalık ile ilgili tedavi süreçleri geçirdi. 2013’te mide kanaması yaşadı. En önemli hastalıklarından biri de kalp rahatsızlığı. Can 2011’de kalp ameliyatı oldu. Nefes darlığı, bronşit ve tansiyon gibi hastalıkları da var. Bu hastalıktan dolayı sürekli ilaç kullanmak ve sürekli olarak doktor kontrolü altından bulunmak zorunda. Hastaneye gittiğinde doktor tarafından ‘acilen ameliyat olman gerekiyor, kalbin zorlanıyor, yaşamsal risk altındasın’ denildi. Bu konuda doktor tarafından rapor yazıldı ve iki kez Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğinde, sabah 06.00’dan, akşam 18.00’a insanlık dışı koşullarda tutularak ne yiyecek ne de su verildi” dedi.

“Başını ranzaya vurdu”

Çevirmen, Can’ın ayrıca uyku apnesi hastası olduğundan dolayı CPAP cihazı kullandığını, cezaevinde bu cihazın kendisine verilmediğini söyledi.

Çevirmen Can’ın 29 Eylül günü rahatsızlandığını da söyleyerek, “Koğuşta rahatsızlanıyor, başı dönüyor ve ranzaya başını vurarak yere düşüyor. Gece olduğu için ambulans çağırmak istememiş ancak sabah kalktığında göğüs ve kolunda ağrı ve uyuşma hissettiğinden Marmara Hapishane kampüsündeki hastaneye kaldırılıyor. Oraya götürülürken elleri kelepçelendi. Tetkikler yapılırken doktorların paniklediğini, sorduğu sorulara da cevap verilmediğini aktardı. Kampüs hastanesinde elektro çekilip, serum takılmış ve 3 saat müşahede altında tutuldu” diye konuştu.

Can’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Çevirmen, “Denetimli serbestlik hakkı olmasına rağmen bu hakkı kullandırılmayan ve cezaevinin olumsuz koşullarından dolayı da sağlık durumu gittikçe ağırlaşan Celalettin Can’ın bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz” dedi. (HA)