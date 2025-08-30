“Hasta mahpuslar Tenzile Acar ve Emin Aladağ tahliye edilsin”

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul ve Ankara şubeleri, hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için düzenledikleri eylemlerde Tenzile Acar ve Emin Aladağ’ın serbest bırakılmasını talep etti.

İstanbul

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 701’incisini dernek binası önünde gerçekleştirdi. Bu haftaki açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan ağır hasta tutuklu Tenzile Acar’ın sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

Eylemde “Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta tutsak kadınlar serbest bırakılsın” pankartları açılırken sık sık sloganlar atıldı.

Basın açıklamasını okuyan komisyon üyesi Mukadder Şamiloğlu, Acar’ın kronik Hepatit-B ve tüberküloz hastası olduğunu, hapishane koşullarının tedaviye uygun olmadığını ve yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

Acar’ın annesi Resmiye Acar’ın, kızının kelepçeli muayene dayatması nedeniyle çoğu kez tedavi olamadığını, hastalığının ilerlediğini ve yaşamından endişe duyduğunu aktaran Şamiloğlu, “Hiçbir anne çocuğunun tabutunu teslim almamalı” dedi.

Ankara

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi ise 573’üncü haftasında Ankara Sakarya Caddesi’nde bir araya gelerek Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan 27 yıllık tutuklu Emin Aladağ’ın durumuna dikkat çekti.

İHD Ankara Şube Yöneticisi Atilla Dirim, Aladağ’ın 1968 doğumlu olduğunu, işkence sonrası kalıcı sakatlıklar yaşadığını ve yıllar içinde sağlık sorunlarının ağırlaştığını söyledi.

Parkinson, KOAH, astım, tansiyon, şeker, fıtık ve kalça kireçlenmesi gibi çok sayıda rahatsızlığı bulunduğunu belirten Dirim, “Yüzde 87 ağır engelli raporu var. İki koltuk değneğiyle hareket edebiliyor, günlük yaşamını ancak arkadaşlarının desteğiyle sürdürebiliyor. Bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.

Her iki kentteki eylemler, “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın” sloganlarıyla sona erdi.

(EMK)