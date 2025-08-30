ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2025 18:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 18:04
2 dk Okuma

“Hasta mahpuslar Tenzile Acar ve Emin Aladağ tahliye edilsin”

Mukadder Şamiloğlu, Acar’ın kronik Hepatit-B ve tüberküloz hastası olduğunu, hapishane koşullarının tedaviye uygun olmadığını ve yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Hasta mahpuslar Tenzile Acar ve Emin Aladağ tahliye edilsin”

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul ve Ankara şubeleri, hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için düzenledikleri eylemlerde Tenzile Acar ve Emin Aladağ’ın serbest bırakılmasını talep etti.

İstanbul

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 701’incisini dernek binası önünde gerçekleştirdi. Bu haftaki açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan ağır hasta tutuklu Tenzile Acar’ın sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

Eylemde “Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta tutsak kadınlar serbest bırakılsın” pankartları açılırken sık sık sloganlar atıldı.

Basın açıklamasını okuyan komisyon üyesi Mukadder Şamiloğlu, Acar’ın kronik Hepatit-B ve tüberküloz hastası olduğunu, hapishane koşullarının tedaviye uygun olmadığını ve yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

Acar’ın annesi Resmiye Acar’ın, kızının kelepçeli muayene dayatması nedeniyle çoğu kez tedavi olamadığını, hastalığının ilerlediğini ve yaşamından endişe duyduğunu aktaran Şamiloğlu, “Hiçbir anne çocuğunun tabutunu teslim almamalı” dedi.

Ankara

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi ise 573’üncü haftasında Ankara Sakarya Caddesi’nde bir araya gelerek Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan 27 yıllık tutuklu Emin Aladağ’ın durumuna dikkat çekti.

İHD Ankara Şube Yöneticisi Atilla Dirim, Aladağ’ın 1968 doğumlu olduğunu, işkence sonrası kalıcı sakatlıklar yaşadığını ve yıllar içinde sağlık sorunlarının ağırlaştığını söyledi.

Parkinson, KOAH, astım, tansiyon, şeker, fıtık ve kalça kireçlenmesi gibi çok sayıda rahatsızlığı bulunduğunu belirten Dirim, “Yüzde 87 ağır engelli raporu var. İki koltuk değneğiyle hareket edebiliyor, günlük yaşamını ancak arkadaşlarının desteğiyle sürdürebiliyor. Bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.

Her iki kentteki eylemler, “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın” sloganlarıyla sona erdi.

İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi
İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi
11 Haziran 2025
Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor
Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor
7 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tenzile acar hasta mahpsular emin aladağ
ilgili haberler
TTB: Murat Çalık ve tüm hasta mahpuslar için acil önlem alınmalı
9 Temmuz 2025
/haber/ttb-murat-calik-ve-tum-hasta-mahpuslar-icin-acil-onlem-alinmali-309309
İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi
11 Haziran 2025
/haber/ihd-istanbul-subesi-hasta-mahpuslar-yine-gormezden-gelindi-308302
DEM Parti’den “Yargı Paketi” protestosu: Hasta mahpuslar görmezden geliniyor
11 Haziran 2025
/haber/dem-partiden-yargi-paketi-protestosu-hasta-mahpuslar-gormezden-geliniyor-308250
Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor
7 Haziran 2025
/haber/hasta-mahpuslar-tedaviye-erisemiyor-308147
"TMK 5. ve 17. MADDELER İPTAL EDİLSİN"
Diyarbakır Barosu "hasta mahpuslar" için TMK'de değişiklik istedi
15 Nisan 2025
/haber/diyarbakir-barosu-hasta-mahpuslar-icin-tmk-de-degisiklik-istedi-306443
İHD'den iktidara hasta mahpuslar için “çifte standartı bitirin” çağrısı
5 Nisan 2025
/haber/ihd-den-iktidara-hasta-mahpuslar-icin-cifte-standarti-bitirin-cagrisi-306183
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
