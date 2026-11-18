Hasta mahpusların tedavi haklarının güvence altına alınması ve ağır hasta mahpusların tahliye edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı önünde başlatılan nöbetin ikinci gününde Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Evin Zapsu ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Newroz Bozkurt'un sağlık durumları gündeme getirildi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), DEM Parti milletvekilleri ve hasta mahpus ailelerinin katıldığı eylem, 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te başladı.

Hasta mahpus aileleri Adalet Bakanlığı önünde nöbet başlattı

Bakanlık önünde hasta mahpusların isimlerinin yazılı olduğu pankartlar açıldı. Eylemciler, ağır hasta oldukları belirtilen 58 mahpusun tahliyesini ve cezaevlerinde sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Evin Zapsu'nun tedavisi başlatılmadı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, dördüncü evre kanser teşhisi konulan Evin Zapsu'nun biyopsi sonuçları kendisine bildirildiği hâlde tedavi sürecinin başlatılmadığını söyledi.

Bozan, Zapsu'nun cezaevindeki durumunu şöyle anlattı:

“Evin Zapsu, üst kattaki ranzaya tek başına çıkamıyor ve şu anda sadece ağrı kesicilerle ayakta durabiliyor. Evin Zapsu arkadaşımızın hastalığının teşhisi en az üç ay geciktirildi. Adalet Bakanlığı, hastane ve cezaevi idaresinin en az üç aylık ağır bir ihmali var.”

Teşhisin gecikmesi ve tedavinin başlatılmaması nedeniyle ilgili kurumları suçlayan Bozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu üç aylık ağır ihmal bugüne kadar öldürmeye teşebbüstü ama bugünden sonra kasten öldürmedir. Çünkü Evin Zapsu'nun biyopsi raporları cezaevinin elinde, Adalet Bakanlığı'nın elinde, hastanenin elinde.”

Zapsu'nun tedavi edilebilmesi için derhal serbest bırakılmasını isteyen Bozan, Adalet Bakanlığı'na seslendi:

“Evin Zapsu ve diğer hasta tutsak arkadaşlarımızın başına bir şey gelmesi halinde bunun sorumlusu Adalet Bakanlığı'dır, bunun sorumlusu Adalet Bakanı'dır. Hasta tutsakların gözlerimizin önünde erimesine cezaevlerinde ölmelerine, öldürülmelerine izin vermeyeceğiz.”

Newroz Bozkurt'un sağlık durumu ağırlaşıyor

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan lösemi hastası Newroz Bozkurt'un tetkik sonuçlarına dikkat çekti.

Gergerlioğlu, üst sınırı 40 olması gerektiğini söylediği bir test sonucunun 788'e yükseldiğini, hemoglobin değerinin ise 3'e düştüğünü belirtti.

“Yine 10'un altında olmaması gereken hemoglobin üçe düşmüş. Tahlilleriniz 20 kat kötüleşene kadar yüzünüze bakılmıyor baygın bir halde hastaneye kaldırılıyorsunuz. Bu nasıl bir rezalet. Bu anne nasıl ağlamasın? Adalet Bakanı'nı işini doğru dürüst yapmaya davet ediyorum. Bu yaptığınız zulümdür. Biz bunu kabul etmiyoruz.”

Gergerlioğlu'nun aktardığı sonuçlar, Bozkurt'un sağlık durumuna ilişkin ciddi kaygıları gündeme getirirken, testlerin tam adı ve tarihleri açıklanmadığı için sonuçların tıbbi değerlendirmesi bağımsız olarak doğrulanamadı.

“Cezaevlerinde cenaze çıkmasın diye mücadele edeceğiz”

Newroz Bozkurt'un annesi Sultan Bozkurt da Adalet Bakanlığı önündeki eylemde söz aldı.

Kızını üç gündür hastanede göremediğini söyleyen Bozkurt, hasta mahpusların aileleri adına konuştuğunu belirtti:

“Cezaevlerinde çıkan ölümlerin hesabını kim verebilir? Devlet verebilecek mi, biz anneler 30 yıldır barış için mücadele ediyoruz. Bütün hasta tutsakları derhal serbest bırakmalılar. Kızım üç gündür hastanede göremedim.”

Sultan Bozkurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Zulüm edenler dışarıda, hak, hukuk için mücadele eden çocuklarımız cezaevinde. Cezaevlerinde cenaze çıkmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz.”

TUHAD-FED Ankara Temsilcisi Şirin Altay da cezaevlerinde hastane sevklerinin geciktirildiğini ve tedaviye erişimin engellendiğini belirterek, “Bu sorun çözülene, hasta mahpuslar tahliye olana kadar bu eyleme devam edeceğiz” dedi.

Sağlık hakkı ve tahliye engelleri

Eylemde konuşan DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, infazlarını tamamlayan mahpusların İdare ve Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyelerinin ertelenmesini eleştirdi.

Çiftyürek, uzun yıllardır cezaevinde bulunan mahpuslara pişmanlık dayatıldığını belirterek, “Hiçbir tutuklu, hiçbir devrimci tutuklu bunu kabul etmedi bugüne kadar. Bundan sonra da etmeyecek” dedi.

ÖHD temsilcileri, ağır hasta mahpusların isimlerini ve tutuldukları cezaevlerini okudu. Açıklamaların ardından katılımcılar oturma eylemini sürdürdü.

Nöbet süresiz devam edecek

Hasta mahpusların aileleri, sağlık hakkı ihlallerinin sona erdirilmesi ve tahliyelerin sağlanması talebiyle 17 Kasım'da Adalet Bakanlığı önünde süresiz nöbet başlatmıştı.

Aileler ve insan hakları örgütleri, talepleri karşılanıncaya kadar her gün saat 14.00'te Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutacaklarını bildirdi.

(AEK)