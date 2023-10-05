Hasta mahpuslar için İnsan Hakları Komisyonu’na başvuru

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren ile birlikte hasta mahpusların durumuyla ilgili Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporuna göre bir yılda en az 81 mahpus hayatını kaybetti. Türkiye hapishanelerinde halen 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

Başvuru dilekçesinde, ağır hasta mahpusların sayısının ve durumlarının tespiti ile bu mahpusların infazına ara verilmesinin sağlanması için konunun gündeme alınması talep edildi.

Konuyla ilgili, Mahpuslara Yönelik Muameleye İlişkin Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Nelson Mandela Kuralları) ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin ceza infaz alanındaki tavsiye kararlarına uygun gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

“Ölüm sınırında” tahliye

Burcugül Çubuk ve Serhat Eren, başvurularında, bazı ağır hasta mahpusların ancak ölüm sınırına geldiklerinde infazlarına ara verildiğini ve tahliye edildiğini belirtti:

Ölüm sınırında tahliye edilen hasta mahpusların tahliyelerinin üzerinden kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini ifade ederek şu örnekleri sıraladılar:

“Tüberküloz hastalığından dolayı 12 yıldır tüple yaşamasına rağmen tahliye edilmeyen ağır hasta tutuklu Turgay Deniz, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede ‘kurtulma şansı yok’ denildikten sonra cezaevi idaresince ailesi arandı ve tahliye kararı iletildi. Deniz, kaldırıldığı hastanede 2 Şubat 2022’de yaşamını yitirdi.

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Hayri Karaş, bağırsak kanseri hastalığı nedeniyle tahliye edildikten 10 gün sonra 15 Mart 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

29 yılını cezaevinde geçiren ve kanser hastası olan Nevzat Çapkın hastalığın son evresinde Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi ancak 8 ay sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

30 yıl cezaevinde kalan Abdulhalim Kırtay Kasım 2022’de İzmir Menemen Devlet Hastanesi’nde, 4 gün boyunca elleri kelepçeli bir şekilde tedavi altında kaldı. 22 Mart 2023’te tahliye edildi, 51 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavi olmak istemesine rağmen talebi kabul edilmeyen Yılmaz Özalp’e cezaevi yetkililerince "Cezaevinden çıkmana az kaldı, çıkınca tedavi olursun" dendi. Özalp, 5 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu İzmir Şakran Cezaevinden hastaneye kaldırılarak kelepçeli bir şekilde tedavi altına alındı. Ancak 14 Ağustos'ta yani infazı hastanede yatarken ertelenen mahpus, 58 gün yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra 1 Ekim 2023’te hayatını kaybetti.” (AS)