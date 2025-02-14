Hasta mahpuslar bir yıldır hastaneye sevk bekliyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Erhan Aktı, Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi ve Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan mahpuslar ve cezaevi idaresi ile görüştü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Aydeniz ve Aktı görüşme sonrası cezaevi önünde yaptıkları açıklamada tüm cezaevlerinde yaşanan hak ihallerinin Antalya'da da yaşandığını ifade etti.

Saliha Aydeniz, hasta mahpusların hastaneye sevk edilmelerine dair ciddi sorunlar yaşandığını, yaklaşık bir yıldır mahpusların sevklerinin yapılmadığını belirterek hasta mahpusların tedavi haklarının engellendiğini söyledi.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Saliha Aydeniz, onurlu bir yaşam için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Özgürlükçü İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Erhan Aktı da hak ihlallerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu sorunlar çözülene kadar, arkadaşlarımız tüm haklarına sahip olana kadar bu alanda mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

(EC)