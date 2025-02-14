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HAKLAR
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2025 17:17
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Hasta mahpuslar bir yıldır hastaneye sevk bekliyor

Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi ve Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ni ziyaret eden DEM Parti Milletvekili Aydeniz ve ÖHD'li avukat Aktı, hasta mahpusların yaklaşık bir yıldır hastaneye sevk edilmediklerini aktardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: MA
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Erhan Aktı, Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi ve Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan mahpuslar ve cezaevi idaresi ile görüştü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Aydeniz ve Aktı görüşme sonrası cezaevi önünde yaptıkları açıklamada tüm cezaevlerinde yaşanan hak ihallerinin Antalya'da da yaşandığını ifade etti.

Saliha Aydeniz, hasta mahpusların hastaneye sevk edilmelerine dair ciddi sorunlar yaşandığını, yaklaşık bir yıldır mahpusların sevklerinin yapılmadığını belirterek hasta mahpusların tedavi haklarının engellendiğini söyledi.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Saliha Aydeniz, onurlu bir yaşam için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Özgürlükçü İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Erhan Aktı da hak ihlallerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu sorunlar çözülene kadar, arkadaşlarımız tüm haklarına sahip olana kadar bu alanda mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
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