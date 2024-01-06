“Hasta mahpus Zülfü Mutlutürk, serbest bırakılsın”

“Zülfü abim tutuklanmadan önce de Sara ve MS hastalığı nedeniyle atak geçiriyordu, sonrası dengesi bozuluyor, yürüme zorluğu çekiyor, kollarındaki uyuşma nedeniyle ihtiyaçlarını yapamıyordu. Doktorlar raporlu ilaçlar yazıyor ve aylık MS iğnesi ve sinir sistemi ilaçları veriyor, öyle ayakta durabiliyordu. Aylık, Haftalık ve günlük ilaçlar kullanıyor.”

“Ayak kaslarında ve kollarında uyuşma, kasılma ve ağrıları var. Tutuklandıktan sonra hapishane koşulları hastalıklarını tetikledi ve yaşamı zorluklarla dolu olarak yaşamaya çalışıyor. Hastalıkları artınca hastaneye götürmüşler. Babama bir haftadır fizik tedavisine başladığını ve bu nedenle hapishaneden fizik tedavi için götürülüp getirildiğini söylemiş abim.”

“Son olarak Cezaevi savcısına gittik, abimin durumunu yaşadığı zorlukları anlattık ve hastanenin raporlarını gösterdik. Savcı bu durumda bir hastanın tahliye olması gerekir, hastalıkları nedeniyle dilekçe versin ilgileniriz demiş. Aslında abim tahliye edilmek için hapishane idaresine dilekçe yazmış fakat bir geri dönüş olmamış. Şimdi bir avukat ile konuştuk tahliye dilekçesi verecek. Umarız tahliye olur.”

Hasta mahpus Zülfü Mutlutürk’ün kız kardeşi İHD İstanbul Şubesi’ne yaptığı başvuruda böyle dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 615’incisini dernek binası önünde yaptı.

Bu haftaki eylemde hasta mahpus Zülfü Mutlutürk’ün serbest bırakılması istendi.

“Demirtaş'ın acısını paylaşıyoruz"

Selahattin Demirtaş babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmadı

Haftanın açıklamasını okuyan hak savunucusu Taylan Bekin şunları söyledi:

*Hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri çoğu defa mahpuslar yanında ailelerini de yakından ilgilendirmektedir. Mahpusun ailesi ile görüşme imkanı ve bu imkanı kısıtlayan durumlara da defalarca dikkat çektik. Edirne F Tipi Hapishanesi’nde 7 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın 2023’ün son günü babası Tahir Demirtaş’ı kaybetmesi sonrasında yaşananlar, mahpusun dışarıdaki bir yakınını kaybetmesinin nasıl bir acı yaratacağını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

*Aynı zamanda, cenaze töreninde bulunma hakkının insani ve geleneksel değerleri zora sokan koşullarının, bu hakkın kullanımına getirdiği örtülü engellemeleri de ortaya koydu.

*Siyasetçi kimliğinden çok insan hakları savunucusu kimliği ile bildiğimiz, derneğimizin yöneticiliğini yapmış bulunan Selahattin Demirtaş ve ailesine acı kaybından dolayı başsağlığı ve sabır diliyor, yaşananlar karşısında üzüntümüzü paylaşıyoruz.

*Van T Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 63 yaşındaki kanser hastası Naif Aybar’ın 30 Aralık 2023 günü yaşamını yitirmesi ise, mahpusların tedavi ve sağlığa erişimlerinde yaşanan zorlukların yaşam haklarına nasıl tehdit oluşturduğunu bir defa daha gözler önüne sermiştir.

*2024 yılının ilk F OTURMASI’nda yetkililere hatırlatıyoruz. Yasa ve uluslar arası sözleşmeler gereği, mahpusların sağlık ve yaşam haklarını koruyacak önlemleri almak ve ceza infazında insan ve mahpus haklarına uygun hareket etmek devletin sorumluluğudur. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında idari ve cezai işlem yürütülmeli, hak ihlalleri önlenmelidir.

*615. F Oturması’nda bu hafta; halen Tekirdağ 1 Nolu F Tipi hapishanesinde tutulan Zülfü Mutlutürk’ün sağlık durumunu paylaşıyoruz.

*1991 doğumlu Zülfü Mutlutürk; 2006 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildi. 2008 yılında rahatsızlıklarının artması üzerine yapılan tetkikler sonucunda batında kitle tespit edilmiş, Hodgkin Lenfoma tanısı ile Çocuk Hematoloji Onkoloji servisine yatırılmış ve kemoterapi tedavisi uygulanmıştır. 2022 yılında ayrıca MS(Multipl Sklaroz) tanısı konmuş ve çıkarıldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporda, %76 engelli olduğu tespit edildi.

*Hastalıkları ile hayatta kalma mücadelesi veren, desteksiz ayakta kalamayan ve kişisel bakımını ailesinin desteği ile gerçekleştirebilen Zülfü Mutlutürk, düzenlenen sağlık kurulu raporu doğrultusunda yaşamını sürdürebilmek için destek eğitimi almakta iken 01.09.2023 tarihinde tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesine konulmuş, tutuklanması sonrasında sağlık durumu hızlı bir bozulma seyrine girmiştir.

*Tedavi ve bakımının hapishane koşullarında sağlamaması nedeniyle sağlığı ve yaşamı ağır risk altına giren Zülfü Mutlutürk, bu gerekçelerle infaz ertelemesi talep etmiş, ancak henüz bu talebine bir cevap verilmemiştir.

*Zülfü Mutlutürk’ün infaz erteleme başvurusunun ivedilikle değerlendirilmesi ve serbest bırakılması sağlık ve yaşam hakkının korunması bakımından zorunludur.

(EMK)