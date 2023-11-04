Hasta mahpus Yıldız için duyarlılık çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 606’ncısını dernek binası önünde gerçekleştirdi.

Bu haftaki eylemde Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan yüzde 68 engelli Salman Yıldız’ın durumuna dikkat çekildi.

"Yüzde 68 engelli raporu var"

Açıklamayı okuyan İHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Zehir Demir, insan haklarına, tutuklu haklarına ve evrensel hukuk normlarına aykırı infaz uygulamalarının mahpusların temel tüm haklarıyla birlikte, sağlık ve yaşam haklarını da tehdit eder boyutta sorunlara yol açtığını söyledi.

Demir, Yıldız’ın ağır epilepsi hastası olduğunu, başından yaralanması sonucu oluşan beyin hasarı nedeniyle gelişen felce bağlı olarak vücudunun sol tarafını kullanamamakta olduğunu ve yüzde 68 engelli raporu bulunduğunu hatırlattı.

Yıldız’ın tek başına kişisel bakımını dahi yapmakta zorlandığını ve sağlık durumunun her geçen gün daha da ağırlaştığına dikkat çeken Demir, Yıldız’ın Kobanî’ye insani yardım sevki sırasında belediye aracına dönük IŞİD saldırısında yaralandığını söyledi.

Yetkililere çağrı

Demir, hasta mahpus Yıldız'ın hapishanede gerekli tedavi ve bakım sağlanamadığı için tutuklanmasından bir yıl sonra serbest bırakıldığını ancak hakkında verilen hapis cezasının onaylanması üzerine tedavisi tamamlanmadan yeniden tutuklanarak cezaevine götürüldüğünü hatırlatı.

Demir son olarak Yıldız ile tüm hasta mahpusların bir an önce serbest bırakılması ve sağlık, yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve çağırdı.

(NT)