Hasta mahpus Yıldırım anjiyo sonrası hücreye götürüldü

İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde üç yıldır tek kişilik hücrede tutulan 71 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım üç hafta önce anjiyo oldu ve yeniden hücreye konuldu.

Hipertansiyon, kalp, KOAH ve damar sertliği hastalıkları olan Yıldırım’a, 2015’te Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “tek başına kalmasının uygun olmadığı” yönünde rapor verildi. 2017 yılında İzmir Ödemiş İlçe Devlet Hastanesinden verilen heyet raporunda ise, "Hücre cezası çekmesi sağlığı açısından sakıncalıdır" denildi. Ancak Yıldırım, üç yıl önce Adalet Bakanlığı talimatıyla tek kişilik hücreye alındı.

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Üç hafta önce Atatürk Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan ve tekrar tek kişilik hücreye konulan Yıldırım’ın kardeşi Hasan Yıldırım MA’ya konuştu.

Ağabeyinin sağlık durumunun kötüye gitmesinden endişe duyduklarını ifade eden Yıldırım, “Abimle yaptığım açık görüşte durumu iyi değildi. Hasta haliyle tek kişilik oda da kalıyor. 28 yıldır cezaevinde, yanına gittiğimizde de durumu iyi değildi. Bu durum aile olarak bizi korkutuyor. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmeli” dedi.

Kardeşinin durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirten Yıldırım, kamuoyuna çağrıda bulundu ve yaşanan hukuksuzluğa son verilmesini istedi.

*Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde bulunan 71 yaşındaki Mehmet Sait Yıldırım, 18 Aralık 2023 tarihinde götürüldüğü Atatürk Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde anjiyo oldu. PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın talebi doğrultusunda 15 Mart 2015'te "sekreterya görevi" çerçevesinde İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne gönderilen 5 tutukludan biriyken yaşadığı kalp sorunları nedeniyle 9 gün sonra 25 Mart’a Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Yıldırım, 2018 yılından bu yana Kırıklar Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutuluyor.

Hasta mahpuslar için İnsan Hakları Komisyonu’na başvuru

(RT)