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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 15:36
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 15:38
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Hasta mahpus Uğur’un durumu Meclis’e taşındı

“Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan çölyak hastası Mehmet Ali Uğur için çölyak hastalarının tükettiği ekmek neden tedarik edilmiyor?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hasta mahpus Uğur’un durumu Meclis’e taşındı
Fotoğraf: Adalet Bakanlığı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan hasta mahpus Mehmet Ali Uğur'un sağlık durumuna dair önerge verdi.

Uğur’un durumuna ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na da başvuru yapan Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, hasta mahpus Mehmet Ali Uğur'un sağlık durumunun günden güne kötüleştiğini belirtti:

“Mahpus Uğur’un kemik erimesi hastalığının yanında çölyak hastası olduğu belirtiliyor. Özellikle çölyak hastalarının tükettikleri ekmeğin cezaevinde olmaması, Uğur’un sağlık durumunu ciddi bir şekilde etkiliyor. Cezaevi idaresi de bu konuda sorumluluğunu yerine getirmezken normal etmek tükettiğinde kriz geçiren Uğur’un sağlık durumu ağırlaşabiliyor. Bu sebeple Uğur’un Patnos’tan Van’a hastaneye getirildiği ifade edilirken ailenin Şırnak’a nakledilmesi yönündeki talepleri reddedildi.”

Önergesinde ayrıca, hasta mahpusların tedavi ve sağlık hizmetlerine erişim hakkının sıklıkla engellendiğini, infaz erteleme taleplerinin reddedildiğini ifade etti: “Buna bağlı olarak her yıl onlarca hasta mahpus ya cezaevinde ya da cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor.”

Sağlık hakkının ihlal edilmemesi için neler yapıldı?

Önergede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlaması istendi:

·         Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mehmet Ali Uğur'un sağlık durumu hakkında Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?

·         Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan çölyak hastası Mehmet Ali Uğur için çölyak hastalarının tükettiği ekmek neden tedarik edilmemektedir?

·         Çölyak hastası olan ve kemik erimesi hastalığı bulunan Mehmet Ali Uğur’un durumunun kötüleştiği doğru mudur?

·         Hasta mahpus Mehmet Ali Uğur’un sağlık hakkının ihlal edilmemesi için neler yapılmıştır?

·         Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta mahpus sayısı kaçtır? Hasta mahpuslara yönelik alınan tedbirler nelerdir?

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta tutuklu bulunuyor.

(AS)

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