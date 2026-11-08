Hasta mahpus Tuncer Sağlam toprağa verildi

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde 7 Kasım 2026’da yaşamını yitiren hasta mahpus Tuncer Sağlam’ın cenazesi, Van’ın Özalp (Qelqeli) ilçesine bağlı Kolo köyünde kitlesel bir törenle toprağa verildi.
MA'daki habere göre, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) öncülüğünde düzenlenen cenaze törenine Sağlam'ın ailesinin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Yakınlarından tepki
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 9 Ekim’de Ankara Sincan 2 Nolu Cezaevi’ne sevk edilen ve ölümünden önce 25 gün hastanede tedavi gören Sağlam’ın durumu, hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi ile tahliye süreçlerini yeniden tartışmaya açtı.
Sağlam’ın yakınları, doktorların pankreas kanserinden şüphelenmesine rağmen kesin tanının konulamadığını belirterek, tanı, sevk ve infaz erteleme süreçlerindeki aksaklıklara dikkat çekti.
Sayılarla hasta mahpuslar (2021-2026)
İHD 2025 Hasta Mahpus Raporu verileri:
- Toplam hasta mahpus sayısı: En az 1.412 kişi
- Ağır hasta mahpus sayısı: 335 kişi
- Tek başına yaşamını sürdüremeyenler: 230 kişi
- Durumu belirsiz/bilgi Uuaşılamayanlar: 517 kişi
Yaşamını yitiren hasta mahpuslar
- Halil Güneş (2021): Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kanser tedavisi görürken yaşamını yitirdi.ATK'nin "cezaevinde kalabilir" raporu kamuoyunda tartışmalara yol açtı.
- Sezai Aksu (2025): Van F Tipi Cezaevi'nden sevk edildiği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
- Mehmet Edip Taşar (2026): Marmara 5 Nolu L Tipi Cezaevi'nde tutulurken 40 kiloya düştü; 24 Mart 2026'da hastanede yaşamını yitirdi.
- Abdullah Tırpan (2026): Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki Tırpan, sol bacağı kesildikten ve yoğun bakıma alındıktan sonra 26 Ekim 2026'da yaşamını yitirdi.
- Tuncer Sağlam (2026): Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden sevk edildiği Ankara'da 7 Kasım 2026'da yaşamını yitirdi.
Gündemdeki hasta mahpuslar
- Aysel Tuğluk & Mehmet Emin Özkan: Tuğluk (2022) ve Özkan (2023), uzun süren hukuki mücadeleler ve hastane/ATK raporları arasındaki çelişkilerin ardından tahliye edildi.
- Makbule Özer: 2022'de infazı ertelendi, 2024'te ATK kararıyla yeniden cezaevine gönderildi ve cezasını tamamlayarak tahliye oldu.
- Evin Zapsu: Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan KOAH hastası Zapsu için kanser şüphesiyle biyopsi yapıldı; infaz erteleme çağrıları sürüyor.
- İrfan Yılmaz: Serebral palsi hastası ve %96 engelli gazeteci Yılmaz, ATK'nin "cezaevinde kalamaz" raporuna rağmen tahliye edilmedi.
- Mehmet Sait Yıldırım: Kalp krizi geçirmesine ve kalbine stent takılmasına rağmen İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi 3 kez ertelendi.
- Ali Osman Köse, Devrim Ayık, Celal Yıldırım, Şefika Kandar: Ağır kronik rahatsızlıkları ve ameliyat süreçlerine rağmen cezaevi koşullarında tutulmaya devam eden mahpuslar arasında yer alıyor.