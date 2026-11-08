Hasta mahpus Tuncer Sağlam toprağa verildi

*Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan ve sağlığı ağırlaşınca Ankara'ya sevk edilen hasta mahpus Tuncer Sağlam, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 7 Kasım 2026'da yaşamını yitirdi.

*Cenazesi, TUHAY-DER öncülüğünde düzenlenen törenle Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kolo köyünde toprağa verildi. Törene ailesinin yanı sıra DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve çok sayıda parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

*Sağlam, 9 Ekim'de Ankara Sincan 2 Nolu Cezaevi'ne sevk edilmiş ve ölümünden önce 25 gün hastanede tedavi görmüştü. Yakınları, doktorlar pankreas kanserinden şüphelense de kesin tanının konulamadığını belirterek tanı, sevk ve infaz erteleme süreçlerindeki aksaklıklara dikkat çekti. Ölüm, hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişimini ve tahliye süreçlerini yeniden tartışmaya açtı.

*İHD 2025 raporuna göre en az 1.412 hasta mahpus var; bunların 335'i ağır hasta, 230'u tek başına yaşamını sürdüremiyor.

*Haberde ayrıca 2021'den bu yana cezaevinde hayatını kaybeden başka mahpuslar ile tahliyesi tartışılan İrfan Yılmaz, Evin Zapsu ve Mehmet Sait Yıldırım gibi hasta mahpuslar da anıldı.