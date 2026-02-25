Hasta mahpus Tekin’e 'pişmanlık' dayatması; tahliyesi 11 ay ertelendi

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Nisan 2025 verilerine göre, cezaevlerinde en az bin 412 hasta mahpus bulunuyor. Bunlardan 335'inin durumu ağır, 230'u ise günlük yaşamını tek başına idame ettirecek durumda değil, 105'inin ise desteğe ihtiyacı var.

İzmir Buca Cezaevi’nde tutulan İbrahim Tekin de hasta mahpuslar arasında. MA'dan Mehmet Güleş'in haberine göre, 31 yıllık mahpus Tekin, Mayıs 2025’te infaz süresini tamamlamasına rağmen İdare Gözlem Kurulları’nın, "pişmanlık dayatmasını" kabul etmediği için tahliyesi 11 ay ertelendi.

Fotoğraf: MA

Tekin 1995’te Antalya’da yapılan ev baskında gözaltına alındı. Gözaltında 30 gün boyunca ağır işkence ardından çıkarıldığı İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) siyasi gerekçelerle müebbet hapis cezası verildi.

Katibe Tekin, eşinin birçok hastalığının olduğunu belirterek, serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Fotoğraf: MA

Tahliyesi 11 ay ertelendi

Katibe Tekin, eşinin cezaevi süresi boyunca guatr, prostat, nefes darlığı ve fıtık gibi hastalıklarla mücadele ettiğini belirtti. Eşinin 30 yıllık infaz süresini Mayıs 2025’te tamamladığını ancak İGK tarafından "Pişmanlık dayatmasını" kabul etmediği için tahliyesi 11 ay ertelendiğine söyledi:

"Bir yandan barış diyorlar bir yandan cezasını bitirmesine rağmen tahliye edilmeyen tutsaklar var. Yine hasta tutsaklar bırakılmıyor. İbrahim prostat ameliyatı olmuş, gözlerinden rahatsız, nefes darlığı nedeniyle oksijen tüpü kullanıyor. 78 yaşına girmiş, hasta ve halen cezaevinde ne işi var. Biz Kürtleri öldürdünüz, tutukladınız artık yeter değil mi? Barış istiyoruz. Barışın gelmesi için Önderliğimizin özgür olması gerekir. Kürt halkının dili ve kimliği tanınmalıdır. Siyasi tutsaklarımız serbest bırakılmalıdır. Barış için Kürtler, Araplar ve Türkler el ele vermelidir. Bir yıldır ne gerilla ne asker yaşamını yitirmedi. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Nereye kadar bize zulüm edecekler?"

1995 yılında tutuklanan Tekin, 6 çocuk babasıydı. En büyük çocuğu 12 yaşındaydı. Tutuklandığında eşi hamileydi. Tekin cezaevinde iken 7’nci çocuğu doğdu. O dönemde işkencede dişlerin tamamı pense ile çekilen Tekin’in dişlerinin yapım parası ise ailesinden alındı.

(AB)