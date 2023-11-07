Hasta mahpus Tanhan ve Soyal tahliye edildi

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve felç geçirmesi üzerine 23 Ekim'de hastaneye kaldırılan ağır hasta mahpus Cemal Tanhan dün (6 Kasım) tahliye edildi.

Tanhan hakkındaki tahliye kararı, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken verildi.

Tanhan, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi'nin 9 Ekim'de Cezaevi Tevkif Evleri (CTE), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Cezaevi Savcılığı ve Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonrası tahliye edildi. İHD, bu yıl içinde Tanhan için dört defa başvuru yapmıştı.

Ayşe Tanhan: Ölüm döşeğinde tahliye edildi

MA'da yer alan habere göre babasının durumunun çok ağır olduğunu, ölüm döşeğine geldikten sonra tahliye edildiğini belirten Tanhan’ın kızı Ayşe Tanhan, bir yıl önce tahliye edilmiş olsa sağlık durumunun çok daha iyi durumda olacağını vurguladı.

Babasının tedavisinin sürdüğünü belirten Tanhan, durumu ağır olduğu için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkini talep edeceklerini söyledi.

Hasta mahpus Tanhan'ın kızı: "Babam 50 kilo kaybetti, çocuk gibi duruyor"

Yüzde 91 engelli Soyal da tahliye edildi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 23 Ekim’de Şırnak'ın İdil ilçesinde tutuklanan 78 yaşındaki Emin Soyal da avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

Kalbi pille çalışan ve yüzde 91 engelli olmasına rağmen tutuklanan 78 yaşındaki Soyal, “örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanmış ve Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde götürülmüştü.

Soyal’ın kalp yetmezliği, KOAH, görme ve işitme kaybı gibi hastalıkları bulunuyor. Ayrıca Cizre Devlet Hastanesi’nden 1 Mart 2023 tarihli yüzde 91 engelli raporu bulunuyor.

(NT)