Hasta mahpus Tanhan'ın kızı: "Babam 50 kilo kaybetti, çocuk gibi duruyor"

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpuslar için düzenlediği "F Oturması"nın 604.'sünü derne binası önünde yaptı.

Bu hafta ağır hasta mahpus Cemal Tanhan'ın durumuna dikkat çekildi.

Bina önünde yapılan açıklama şöyle:

"Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine çözüm üretilmediği için, en basit sorunlar dahi büyüyerek mahpusların yaşamlarına tehdit oluşturuyor. Mahpusların tedavi ve sağlığa erişimleri konusundaki sorunlara eklenen mahpusun sosyal haklarının kısıtlanması, mahpusun dış dünyadan yalıtılarak yalnızlaştırıldığı ağır tecrit uygulaması ve İdare ve Gözlem Kurulu’nun olumsuz değerlendirmelerinin bu ağır sonuçta özel bir payı bulunuyor. Mahpusların yaşam haklarına kast eden, hasta mahpusların veda haklarını ihlal eden bu uygulamalar, sadece mahpusa değil, mahpus yakınlarına da maddi ve manevi yük getiriyor. Mahpuslara yönelik bu ihlallerin önlenmesi konusunda yetkilileri uyarmaya ve mahpusların sağlık ve yaşamlarını koruma görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz.

"70 yaşındaki ağır hasta mahpus Cemal Tanhan; diyabet, hipertansiyon, anemi, kalp yetmezliği, bel fıtığı, işitme ve görme kaybı, sağ böbrekte çok sayıda kist, reflü, safra kesesi ve karaciğer büyümesi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı sağlık sorunları ile mücadele etmekte olup, gerekli tedavi ve bakım verilmediği ve sağlık sorunları nedeniyle yaşamını tek başına sürdürmekte zorlandığı halde infaz erteleme talepleri reddedilerek halen hapiste tutulmaktadır.

"Ağırlaşan sağlık durumu üzerine 5 Şubat 2023'te İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 70 yaşındaki Tanhan için düzenlenen raporda; hipertansiyon hastalığı, kalp yetmezliği, mitral kapak yetmezliği, bel fıtığı, işitme kaybı, katarakt hastalıkları tespit edilmiş, tam teşekküllü bir eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesi kardiyoloji bölümüne sevkinin sağlanması ve etkin tedavisinin yapılması önerilmiş, ancak cezaevinde kalabileceği yönünde görüş belirtilmiştir.

Bu rapor doğrultusunda infaz erteleme talebi reddedilen Tanhan’ın kızı yaptığı açıklamada; 'Adli Tıp Kurumu bir an önce kararını versin. Babam üç dört yıl önce yaklaşık 100 kiloydu, hastalıklar nedeniyle 40- 50 kilo kaybetti. Çocuk gibi duruyor. Sadece son yılda tam 15 kilo kaybetti, giderek zayıflıyor... Endişeliyiz..' demiştir.

"Sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye gitmek durumunda olan ve son olarak vücudunda gelişen yaygın ödem nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 gün Kardiyoloji yoğun bakımda tutulan Tanhan, geçici bir tedavinin ardından yeniden hapishaneye gönderilmiştir.

"Ailesi ve avukatları tarafından tek başına yaşamını devam ettiremediği belirtilen Tanhan’ın sağlık ve yaşam hakkının korunması, tedavi ve bakımının sağlanabilmesi için infazına ara verilmesi gerekmektedir." (AÖ)