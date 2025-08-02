Hasta mahpus Resul Baltacı'nın tahliyesi 3 yıldır engelleniyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’nun 697. F Oturması’nda hasta mahpus Resul Baltacı’nın durumu kamuoyuna taşındı.

Bugünkü eylemde Beyoğlu’ndaki İHD binası önünde yapıldı.

33 yıldır cezaevinde olan ve cezasını tamamlamasına rağmen 3 yıldır tahliye edilmeyen Resul Baltacı'nın, ağır sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulması yaşam hakkı ihlali olarak değerlendiriliyor.

"İyi halli değil diye cezaevinde tutuluyor"

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Baltacı, hipertansiyon, bel fıtığı, romatizma, göz ve mide rahatsızlıkları, şiddetli ağrılar ve hareket kısıtlılığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Ancak hastane sevklerinde maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle tedaviye erişemediği belirtiliyor.

Resul Baltacı’nın oğlu, yaptığı açıklamada, babasının tahliyesinin yaklaştığı dönemde “iyi halli değil” denilerek cezaevinde tutulduğunu ve ardından infazının yakıldığını söyledi. Baltacı ailesi, milletvekilleri ve insan hakları savunucularından oluşan bir heyetin Düzce Cezaevi’ni ziyaret etmesi çağrısında bulundu:

“Babam onlarca kez bir heyet kurulmasını istedi. Biz de aile olarak talep ettik ama karşılık bulamadık. Düzce Cezaevi’nde hukuk işlemiyor, süreç işletilmiyor.”

Baltacı'nın avukatı ise, cezaevi idaresinin hukuki dayanağı olmayan disiplin cezaları verdiğini, bu cezaların infaz yakma gerekçesi yapıldığını ve tahliye hakkının keyfi biçimde engellendiğini aktardı. Baltacı’nın ailesine yakın bir cezaevine sevk talepleri de sistematik olarak reddediliyor.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu yaptığı açıklamada, hasta mahpusların tedaviye erişimlerinin engellendiğine, yaşam hakkının göz göre göre ihlal edildiğine dikkat çekti. Ceza İnfaz Kanunu’nun 16. maddesi gereği, ağır hastalık durumunda mahpusların infazının ertelenerek serbest bırakılması gerektiği hatırlatıldı.

Yıldırım Demir de ağır hasta: 29 yıldır cezaevinde

Ayrıca Ankara’da Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi de Bolu F Tipi Cezaevi’nde 29 yıldır tutulan ağır hasta mahpus Yıldırım Demir’in sağlık durumu da gündeme getirildi.

Demir'in sağ gözünde %90 görme kaybı, bel ve boyun fıtığı, kronik bronşit, prostat şüphesi, mide ve bağırsak hastalıkları gibi birçok rahatsızlığı olduğu ve yıllardır yeterli tıbbi tedaviye ulaşamadığı ifade edildi.

Yıllardır çeşitli hastanelere sevk edilen Demir’in, bazı tedavi süreçleri için gerekli ilaçların çok geç temin edildiği, bazı tetkik sonuçlarının ise kendisine hiç verilmediği belirtildi.

İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi

(EMK)