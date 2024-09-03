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Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 16:50
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 18:05
3 dk Okuma

Hasta mahpus Özbek'in beyni yerine boynundan MR çekildi

Beyin tümörü nedeniyle sağlık durumu kritik olan Özbek, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından verilen "hapishanede kalabilir" raporuyla cezaevinde tutulmaya devam ediliyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Hasta mahpus Özbek'in beyni yerine boynundan MR çekildi

“Ben kurul kararı beklerken bana bu eziyeti yapıyor cezaevi. Bunca kötülüğü aklım almıyor. Sürekli hastaneye giden veya hastaneye gitmeyi bekleyen biriyim.”

“Gebze Cezaevi’nde aynı koşullarda iyi halli saydılar. Sincan’da daha çok hastane sevk işim olmasına rağmen neden böyle bir karar aklım almıyor. Çok çok kötüler. Tek diyeceğim budur. Bakanlığın yazısında bile bu kadar hastaneye gitmişim. Hangi ara ne sorun çıkardım ki beni iyi halli saymıyorlar?”

Beyninde çok sayıda tümör bulunan hasta mahpus Özge Özbek, 2 Mayıs’ta götürüldüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde beyninden MR çekilmesi gerekirken boynundan MR çekildi.

Doğru MR çekimi yapılmadığı için aylar sürecek bir randevu alma süreci başladı. Çünkü hasta mahpusların hastaneye sevki çok ve uygun zaman dilimini bulabilmek çok zor.

Saatlerce ring aracında bekletilen ve kelepçeli halde doktor karşısına çıkartılan Özbek, "Bunca kötülüğe karşı ne diyebilirim ki?" diyor.

İnfazı önce ertelendi

Beynindeki tümör nedeniyle 27 Ekim 2020’de İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde açık beyin ameliyatı geçiren Özbek, ameliyatın hemen ardından "örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklandı ve Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’ne götürüldü.

Sağlık durumu ağır olan Özbek, yapılan başvurular sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından 3 ay infaz erteleme kararı aldı. Ancak, bu sürenin sonunda tekrar tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ATK raporunu kabul etmedi

Özge Özbek’in sağlık durumu, cezaevi koşullarında daha da kötüleşti. Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 24 Aralık 2021 tarihli sağlık kurul raporunda, "Hapishane şartlarında kalması uygun değildir" kararı verilmesine rağmen, İstanbul Adli Tıp Kurumu bu raporu kabul etmedi. "Hapishanede kalabilir" raporu verdi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda nöroloji, üroloji ve psikiyatri doktorlarının imzaları bulunurken, beyin cerrahının imzasının olmaması dikkat çekti.

Tedavi kolay olsun diye Sincan Cezaevi’ne nakledildi

Özbek, 9 Haziran 2022’de tekrar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu ve yine "Cezaevinde kalabilir" raporu verildi.

Ancak, bu süreçte Özbek’in şiddetli baş ağrıları, denge kaybı ve işitme problemleri arttı.

Ayrıca, beyninde birden fazla tümör olduğu, sürekli kontrol altında olması gerektiği, ameliyatını gerçekleştiren doktorları aracılığı ile ailesine iletildi.

Doktor hakaret etti

Bunun üzerine, Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Özbek, hastaneye daha rahat koşullarda gidebilmek için Sincan Cezaevi’ne nakledildi. Bu arada sağlık durumu daha da kötüleşen Özbek’e Etlik Şehir Hastanesi’nde tedaviye götürüldüğünde bir doktor, hakaret etti “Ben burada olduğum sürece sen oradan çıkamayacaksın” denildi.

"Gebze Cezaevi' 'iyi halli' demişti"

bianet’e avukatı tarafından verilen bilgilere göre, şimdi de Özbek hakkında Sincan Cezaevi İdare Gözlem Kurulu, Özbek’in "iyi halli olmadığı" gerekçesiyle olumsuz bir karar verdi.

Avukatı, Özbek’in sağlık kontrolleri için sürekli hastaneye sevk edilmesine rağmen, cezaevinde kaldığı örgüt koğuşu nedeniyle "iyi hal" değerlendirmesinin olumsuz yapıldığını belirtti.

Avukatı, Özbek’in daha önce Gebze Kadın Cezaevi’nde benzer koşullarda iyi halle değerlendirildiği halde, Sincan Cezaevi’nde bu kararın çıkmamasına tepki gösterdi.

Avukatı şunları söyledi:

Özbek’in durumu giderek kritikleşirken, cezaevinde kalmasının onun için hayati tehlike oluşturduğu belirtiliyor. Beynindeki tümörlerin sayısının artması ve bu durumun ameliyat riskini artırması, Özbek’in tedavi sürecini daha da zorlaştırıyor. Özbek, Etlik Şehir Hastanesi’nde karşılaştığı ayrımcı tutum nedeniyle burada tedavi olmayı reddetti. Biz, Özge’nin bir an önce sağlığa erişim hakkının sağlanmasını istiyoruz.”

İHD'nin 2023 yılında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 651'i ağır olmak üzere toplam 1,517 hasta mahpus bulunuyor.

(EMK)

hasta mahpus hasta mahpus hakları Özge Özbek
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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