Hasta mahpus öğrenci Esila Ayık tahliye edildi

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 36 gündür tutuklu bulunan ve ağır sağlık sorunları olan öğrenci Esila Ayık bugün görülen duruşmasında tahliye edildi.

İstanbul Kadıköy'de 8 Nisan’da düzenlenen ve binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı dayanışma sahnesi eylemine katılan Esila Ayık, etkinlikte “Diktatör Erdoğan” yazılı bir döviz taşıdığı için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Esila Ayık ve iki öğrenci daha ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savcının 'tutukluluğa devam' yönündeki mütalaasına rağmen Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında tahliye kararı verildi.

4 yıldan fazla hapis istenmişti

Esila Ayık ve dövizi tuttukları için onunla birlikte tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlanmıştı.

Durumun düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilen iddianamede, üç kişinin de ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Duruşma, bugün 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi adliyede polis ablukası

Ayık’ın avukatı Göksun Canberk Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşmayı takip etmek için gelenlerin koridora alınmadığını söyledi. Duruşma salonuna sadece AA ve ANKA muhabirleri alındı. Anne Baba Dayanışma Ağı, Öğrenci Veli Derneği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu öğrencilerin arkadaşları ve çok sayıda avukat da duruşmayı takip etti.

“Sınavlarıma giremedim, cezaevi koşulları hastalığım için uygun değil”

MLSA dava takip programının sosyal medya hesabından aktardığına göre Esila Ayık, savunmasında şunları söyledi:

“Katıldığımız gösteri değil dayanışma konseriydi. Fotoğrafçılık öğrencisiyim, oraya fotoğraf çekmeye gittim. Oradan bulduğum bir dövizi elime aldım başkası fotoğrafımı çekti. Dövizi elime veren kişiyi tanımıyorum, maskeli bir şahıstı. Döviz elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olduğunu bilseydim zaten böyle bir şey yapmazdım. Üniversitede öğrenciyim sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatızılığım var cezaevi koşulları hastalığım için uygun değil.”

Ayık’ın avukatı Göksun Canberk Uluğ da müvekkilinin sağlık durumunun kritik olduğunu ve koğuştaki koşullarının iyi olmadığını söyledi: “Esila kalbinden fenalaşıp acile kaldırıldı. 50 kişilik koğuşta kalıyorlar. Böbrek rahatsızlığı ve idrar enfeksiyonu var.”

Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği aranın ardından Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında tahliye kararı verdi.

Esila Ayık’ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret: "Kaçma şüphesi var"

(EMK)