Hasta mahpus Oduncu’nun ailesinden çağrı: Bırakın, tedavi ettirelim

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpuslar için düzenlediği "F Oturması”nın 653’üncüsünü Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı.

Açıklamada, Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan hasta mahpus Zerdeşt Oduncu’nun serbest bırakılması istendi.

“Tedavi hakkı engelleniyor”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) MYK üyesi Musa Piroğlu, bu haftaki 653. F Oturması’nda hasta mahpusların içinde bulunduğu zor koşullara ve tedavi hakkının engellenmesine dikkat çekti.

Piroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu’nun 24 Eylül’de yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, hapishanelerde hasta mahpusların maruz kaldığı kötü koşulları ve infaz yakma uygulamalarını ele aldı.

Koğuşların kalabalık olmasının, yeterli ve besleyici öğün sağlanamamasının, havalandırma hakkı, aydınlatma ve hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanmamasının, mahpusların hastalanma riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı. Piroğlu, tedavi hakkının engellenmesinin basit hastalıkların bile ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

“Zerdeşt Oduncu’nun sağlık durumu ciddi”

Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan hasta mahpus Zerdeşt Oduncu'nun sağlık durumu da basın açıklamasında detaylı olarak ele alındı. Uzun süreli açlık grevleri sonucunda akciğerlerinde hasar oluşan Oduncu’nun, Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde yaşanan bir olayda vücudunun dörtte üçünde oluşan ağır yanık yaralarının halen iyileşmediği, son zamanlarda gelişen enfeksiyonların sağlık durumunu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

“10 yıldır tek başına”

Ailesinin verdiği bilgilere göre, Oduncu, 10 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyor ve yetersiz tedavi ile beslenme nedeniyle her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Açıklamada annesinin ifadelerine yer verildi: “Yaraları iyileşmedi, hatta yeniden açıldı ve iltihap kaptı. Bu durum oğlum için ölümcül olabilir, ama tedavi yapılmıyor. Bu bir işkence. Oğlumuzu tedavi ettirin ya da bırakın biz tedavi ettirelim."

Açıklamanın sonunda İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Zerdeşt Oduncu ve diğer ağır hasta mahpusların serbest bırakılması, sağlık ve yaşam haklarının korunması çağrısında bulundu. Yetkililere sorumluluklarını hatırlatan komisyon, kamuoyunu duyarlılığa davet etti.

(EMK)