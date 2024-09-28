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Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 13:57
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 14:03
2 dk Okuma

HASTA MAHPUSLAR İÇİN 653. F OTURMA EYLEMİ

Hasta mahpus Oduncu’nun ailesinden çağrı: Bırakın, tedavi ettirelim

Açıklamada annesinin, “Yaraları iyileşmedi, hatta yeniden açıldı ve iltihap kaptı. Bu durum oğlum için ölümcül olabilir, ama tedavi yapılmıyor. Bu bir işkence” ifadelerine yer verildi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’nun düzenlediği 653. F Oturması sırasında çekilmiş bir görüntü yer alıyor. Etkinlikte bir grup insan, hasta mahpusların serbest bırakılmasını talep ediyor. Katılımcılar ellerinde hasta mahpusların fotoğraflarını taşıyor ve üzerlerinde "serbest bırakılsın" yazılı pankartlar bulunuyor. Öndeki grup, büyük bir beyaz pankart tutuyor. Pankartta, "653. F Oturması - Hasta Mahpus Zerdeşt Oduncu Serbest Bırakılsın!" yazısı dikkat çekiyor. Sağ alt köşede ise pankartı düzenleyen İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu'nun adı yer almakta. Pankartın arkasında ve çevrede duran insanlar, hasta mahpusların fotoğraflarını tutarak dayanışmalarını ve taleplerini dile getiriyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpuslar için düzenlediği "F Oturması”nın 653’üncüsünü Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı.

Açıklamada, Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan hasta mahpus Zerdeşt Oduncu’nun serbest bırakılması istendi.

“Tedavi hakkı engelleniyor”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) MYK üyesi Musa Piroğlu, bu haftaki 653. F Oturması’nda hasta mahpusların içinde bulunduğu zor koşullara ve tedavi hakkının engellenmesine dikkat çekti.

Piroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu’nun 24 Eylül’de yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, hapishanelerde hasta mahpusların maruz kaldığı kötü koşulları ve infaz yakma uygulamalarını ele aldı.

Koğuşların kalabalık olmasının, yeterli ve besleyici öğün sağlanamamasının, havalandırma hakkı, aydınlatma ve hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanmamasının, mahpusların hastalanma riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı. Piroğlu, tedavi hakkının engellenmesinin basit hastalıkların bile ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

“Zerdeşt Oduncu’nun sağlık durumu ciddi”

Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan hasta mahpus Zerdeşt Oduncu'nun sağlık durumu da basın açıklamasında detaylı olarak ele alındı. Uzun süreli açlık grevleri sonucunda akciğerlerinde hasar oluşan Oduncu’nun, Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde yaşanan bir olayda vücudunun dörtte üçünde oluşan ağır yanık yaralarının halen iyileşmediği, son zamanlarda gelişen enfeksiyonların sağlık durumunu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

“10 yıldır tek başına”

Ailesinin verdiği bilgilere göre, Oduncu, 10 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyor ve yetersiz tedavi ile beslenme nedeniyle her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Açıklamada annesinin ifadelerine yer verildi:  “Yaraları iyileşmedi, hatta yeniden açıldı ve iltihap kaptı. Bu durum oğlum için ölümcül olabilir, ama tedavi yapılmıyor. Bu bir işkence. Oğlumuzu tedavi ettirin ya da bırakın biz tedavi ettirelim."

Açıklamanın sonunda İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Zerdeşt Oduncu ve diğer ağır hasta mahpusların serbest bırakılması, sağlık ve yaşam haklarının korunması çağrısında bulundu. Yetkililere sorumluluklarını hatırlatan komisyon, kamuoyunu duyarlılığa davet etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar ihd f oturması Zerdeşt Oduncu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/cisst-asiri-sicak-hasta-mahpuslarin-saglik-sorunlarini-arttiriyor-298907
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/haber/hasta-mahpus-abdulkadir-kuday-hastaneye-kaldirildi-298882
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