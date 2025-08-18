Hasta mahpus Murat Çalık: Kimseden imtiyaz istemiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart’ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevindeki sağlık koşullarının hayatını tehdit ettiğini açıkladı.

Çalık, Tele 1’e yaptığı açıklamada geçmiş sağlık öyküsünü ve mevcut durumunu anlatarak, “Kanserle iki kez savaştım, bugün cezaevinde üçüncü kez yaşam mücadelesi veriyorum. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi raporlarında ‘nüks riski, enfeksiyon riski, ciddi kilo kaybı ve sepsis – hayati tehlike oluşturur’ ifadesi yer almasına rağmen Adli Tıp Kurumu hiçbir tetkik yapmadan ‘nüks etmez’ dedi. Şu an mama ile ayakta kalmaya çalışıyorum. Kimseden imtiyaz talep etmiyorum, sadece yaşam hakkımı savunuyorum” dedi.

“Bu devletin hukuk ve sağlık sistemi için bir sınavdır”

Çalık, 1999’da lösemi, 10 yıl sonra ise lenfoma nedeniyle tedavi gördüğünü hatırlatarak her iki hastalığı da yenmeyi başardığını söyledi. Bugün ise cezaevinde ağır sağlık koşullarına maruz kaldığını belirten Çalık, “Bu yalnızca benim kişisel davam değil, devletin hukuk ve sağlık sisteminin imtihanıdır” ifadelerini kullandı.

“Annelerin gözyaşı toplumun vicdanıdır”

Tutuklu bulunduğu süreçte annesiyle yaşadığı bir anı da paylaşan Çalık, “İzmir Şehir Hastanesi’nde koğuşta yatarken pencereden annemi gördüm. 78 yaşındaki annem çaresizlikle bana bakıyordu. O an, ilk kanser teşhisimdeki çaresizliği hatırladım. Devlet, annelerin gözyaşını silmek için vardır” diye konuştu.

“Her gün değerlerim düşüyor, mama ile ayaktayım”

Çalık, kan değerlerinin kritik seviyelerin altında olduğunu, lökopeni, nötropeni ve malnütrisyon yaşadığını, böbreklerinin zarar görmemesi için sürekli su içmek zorunda kaldığını belirtti. “Bugün yalnızca mama ile ayakta durabiliyorum. Bir insanın hayatı tek bir rapor cümlesine indirgenemez. Benim mücadelem yalnızca kendi hayatım için değil, adalete olan inanç içindir” dedi.

“Bu tablo adalete zarar veriyor”

19 Mart’ta gözaltına alındığını ve 23 Mart’ta tutuklandığını hatırlatan Çalık, suçlamaların 2015 yılına, belediyede danışman olarak çalıştığı döneme dayandığını söyledi. “O tarihte kamu görevlisi değildim, imza ya da tasarruf yetkim yoktu. Bu konuyla ilgili 2021’de ‘takipsizlik’ kararı verilmişti. Buna rağmen beş aydır ailemden, sevdiklerimden ve görevimden koparılmış durumdayım. Bu tablo şahsıma değil, adaletin kendisine zarar veriyor” diye konuştu.

(EMK)