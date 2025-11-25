Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım yine tahliye edilmedi

İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 31 yıllık hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım’ın (74) tahliyesi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından bir kez daha engellendi.

Yıldırım’a verilen hapis cezası 27 Şubat 2025’te sona ermesine rağmen kurul, “iyi hâlli” olmadığı ve “pişmanlık duymadığı” gerekçesiyle Yıldırım’ın tahliyesini 9 ay ertelemişti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Yıldırım’ın bir sonraki tahliye değerlendirmesi 25 Ağustos 2026’da yapılacak.

İnfaz ertelemeye gerekçe: Tek kaldığı hücrede örgütsel hareket ediyor