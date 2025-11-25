Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım yine tahliye edilmedi

İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 31 yıllık hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım’ın (74) tahliyesi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından bir kez daha engellendi.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Yıldırım’ın bir sonraki tahliye değerlendirmesi 25 Ağustos 2026’da yapılacak.
İnfaz ertelemeye gerekçe: Tek kaldığı hücrede örgütsel hareket ediyor
Ne olmuştu?
Şubat 1995’te tutuklanan Yıldırım’a, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından müebbet hapis cezası verildi.
Yıldırım, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talebi üzerine 15 Mart 2015’te İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne gönderilen beş tutuklu arasında yer aldı ve Öcalan ile dokuz gün birlikte kaldı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle önce Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne, ardından da Diyarbakır D Tipi ve Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. 6 Eylül 2018’de ise Kırıklar 1 No’lu Cezaevi’ne nakledildi. Burada, yıllardır “Bakanlık talimatı var” denilerek tek kişilik hücrede tutuluyor.
Avukatlarına göre Yıldırım’ın kalp hastalığının yanı sıra boyun fıtığı, hipertansiyon, arteriosklerotik kalp hastalığı, KOAH ve damar sertliği gibi sağlık sorunları bulunuyor.
Özellikle boyun fıtığı nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta ve konuşmakta ciddi güçlük çekiyor. (TY)