Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım için memleketi Karlıova’da eylem

İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan 75 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım’ın koşullu salıverilmesinin üçüncü kez ertelenmesi, memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesinde protesto edildi.

Yıldırım, 24 Ağustos’taki kurul görüşmesinin ardından kalp krizi geçirmişti. Hastanede anjiyo yapılan Yıldırım’ın kalbine iki stent takılmıştı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Karlıova ilçe örgütlerinin düzenlediği açıklamaya Yıldırım’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

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Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre DBP Karlıova İlçe Eş Başkanı Özkan Bingöl, Yıldırım’ın Şubat 2025’ten bu yana koşullu salıverilme hakkı bulunduğunu, ancak tahliyesinin üç kez ertelendiğini söyledi.

Bingöl, Yıldırım’ın kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yatağa kelepçelenmek istendiğini, jandarma personelinin bu girişiminin tepkiler üzerine durdurulduğunu belirtti.

“Çerçeve yasa”ya dikkat çeken Bingöl, toplumsal barış ve hukuki bütünleşme söylemlerine karşın Yıldırım’ın tahliye edilmemesinin çelişki oluşturduğunu söyledi.

İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararları, doğrudan yaşam hakkını tehdit eden bir infaz mekanizmasına dönüşmüştür. Yaşam hakkı ve sağlık hakkı, infaz sürecinin hiçbir aşamasında göz ardı edilemez. 75 yaşında kronik ağır kalp hastası olan ve kesintisiz 30 yılını hapiste doldurmuş hukuka aykırı kararlarla 21 aydır fazladan hapiste tutulmaktadır. Yıldırım'ın insan onuruna uygun koşullarda tedavi edilmesini ve derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz. –Özkan Bingöl

“Keyfi uygulamalar süreçle bağdaşmıyor”

Açıklamanın ardından konuşan Mehmet Sait Yıldırım’ın kardeşi Selim Yıldırım, kardeşinin pişmanlık beyanını kabul etmediği için koşullu salıverilmesinin engellendiğini savundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahlat’taki açıklamalarına değinen Yıldırım, kamuoyuna “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne destek çağrısı yapılırken cezaevi idare gözlem kurullarının keyfî kararlar verdiğini söyledi. Yıldırım, bu uygulamaların süreçle bağdaşmadığını belirtti.

Mehmet Sait Yıldırım’ın kardeşi Hanım Yıldırım da ağabeyinin ağır kalp rahatsızlığına rağmen kelepçelenmek istenmesine tepki gösterdi. Ailesinin yıllardır tahliye beklediğini söyleyen Yıldırım, ağabeyinin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

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Aileden ‘açlık grevi’ uyarısı

Aile yakını Vacide Yıldırım ise Mehmet Sait Yıldırım’ın sağlık durumunun yetkililer tarafından bilindiğini söyledi.

Yıldırım’ın bir ağabeyinin geçen yıl hayatını kaybettiğini, diğer kardeşlerinin de sağlık sorunları yaşadığını belirten Vacide Yıldırım, tahliye kararı çıkmaması halinde İzmir Adliyesi önünde açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

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(VC)