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YT: Yayın Tarihi: 27.08.2026 10:25 27 Ağustos 2026 10:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.08.2026 10:46 27 Ağustos 2026 10:46
Okuma Okuma:  3 dakika

Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım için Bakan Gürlek’e altı soru

DEM Parti’li Serhat Eren: “İdare ve Gözlem Kurulu görüşmesinde Yıldırım’a pişmanlık dayatması yapıldığı ve bunun kalp krizini tetiklediği iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı mı?”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım için Bakan Gürlek’e altı soru
*Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan, koşullu salıverilmesi üçüncü kez engellenen ve kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Mehmet Sait Yıldırım’la ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

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Eren, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu görüşmesindeki uygulamalar ile hastanedeki kelepçe girişimi iddiasının incelenmesini istedi.

31 yıllık hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım, 24 Ağustos’taki kurul görüşmesinin ardından kalp krizi geçirmişti. Hastanede anjiyo yapılan Yıldırım’ın kalbine iki stent takılmıştı.
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Yıldırım’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırıldığını belirten Eren, mahpusun kurul görüşmesinden sonra odasına döndüğünde kalp krizi geçirdiğini kaydetti. Eren, bu nedenle kurul görüşmesindeki uygulamalar ile kalp krizi arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Kurulların mahpusların tahliyelerini hangi ölçütlere göre ertelediğini soran Eren, bu yapıların infaz sürelerini fiilen uzatmasını ve tahliyeleri keyfi gerekçelerle engellemesini önleyecek bir Bakanlık düzenlemesi bulunup bulunmadığının açıklanmasını talep etti.

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DEM Parti’li Eren önergesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e altı soru yöneltti:

  • İdare ve Gözlem Kurulu’nun 24 Ağustos 2026 tarihli toplantısında, mahpus Mehmet Sait Yıldırım’a pişmanlık dayatması yapıldığı ve bu baskının mahpusun kalp krizi geçirmesini tetiklediği iddiaları hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır?
  • İdare ve Gözlem Kurullarının, mahpusların infaz sürelerini uzatmak veya tahliyelerini keyfi gerekçelerle engellemek amacıyla paralel mahkeme gibi hareket etmesinin önüne geçilmesi için Bakanlığınızca alınan bir tedbir var mıdır?
  • Ağır bir kalp krizi geçiren, hayati tehlikeyi yeni atlatan ve koroner yoğun bakım servisinde tedavi gören bir hastanın tahliyesinin üç ay daha ertelenmesinin hangi akla, vicdana ve hukuka uygun gerekçeleri bulunmaktadır?
  • Mahpusun yatağa kelepçelenmek istenmesi, ulusal mevzuata, hasta haklarına ve İstanbul Protokolü’ne açıkça aykırı değil midir? Bu talimatı veren jandarma personeli hakkında idari bir soruşturma açılacak mıdır?
  • Kalp krizi geçiren bir mahpusun, mahkûm koğuşunun bulunmaması gerekçesiyle sevk edilmesi sırasında geçen sürede hayati riski artmamış mıdır? Bölgedeki hastanelerde mahkûm koğuşlarının yetersizliği nedeniyle yaşanan bu gecikmelerin sorumluluğu kime aittir?
  • Mehmet Sait Yıldırım’ın mevcut sağlık durumu, kalbine takılan stentler ve geçirdiği ağır kriz göz önüne alınarak, cezaevi şartlarında yaşamını tek başına idame ettiremeyeceği açık olduğundan, infazının ertelenmesi yönünde Adli Tıp Kurumu raporu alınması için girişimde bulunulacak mıdır?

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Serhat Eren Mehmet Sait Yıldırım akın gürlek soru önergesi hasta mahpuslar İdare ve Gözlem Kurulu
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