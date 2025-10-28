Hasta mahpus Mehmet Emin Çam günde 17 ilaçla hayata tutunuyor

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ağır hasta mahpuslar listesinde yer alan ve iki kez kalp krizi geçirdiği halde tahliye talepleri reddedilen Mehmet Emin Çam'ın (73) sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve görüşlere tekerlekli sandalye ile çıkabilen Çam, çeşitli hastalıklarından dolayı günde 17 farklı ilaç kullanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

"Kronik hastalıkla yaşamını sürdürüyor"

Mezopotamya Ajansı'na konuşan avukat Nezahat Celen, müvekkilinin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek şöyle aktardı:

"Müvekkilimin beyninde ur (tümör) bulunmakta ve bu tümör yayılmakta, sol tarafı felçli olup yürüyememekte, yüksek kalp krizi riski taşımakte ve daha öncede 2 kere kalp krizi geçirdi. Ayrıca böbrek yetmezliği ve yaşa bağlı unutkanlık gibi birçok kronik hastalıkla yaşamını sürdürmektedir. Müvekkilin günde 17 tane ayrı ayrı ilaç kullanmakta."

ATK'ye sevki yapılmıyor

Çam'ın 25 Eylül'de çıktığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Heyeti'nin "ATK'ye sevki uygundur" yönünde rapor vermesine rağmen müvekkilinin henüz sevkinin yapılmadığını söyleyen Nezahat Celen, "Müvekkilim sık sık hastaneye kaldırılıyor. Ancak cezaevi koşulları hayati tehlikesi bulunan bir hasta için uygun değildir. Buna rağmen bugüne kadar yapılan tüm infazın ertelenmesi talepleri reddedilmiştir" diye konuştu.

"İnfazı ertelenmeli"

Nezahat Celen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinde, hastalık durumunda infaza ara verilmesinin düzenlendiğini, Anayasa'nın 17'nci ve 56'ncı maddeleri yaşam hakkı ile sağlıklı yaşam hakkını güvence altına alındığını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi, insanlık dışı veya onur kırıcı muameleyi yasaklandığını hatırlattı.

Celen, "Müvekkilin sağlık durumunun geldiği aşama, artık tıbbi, insani ve hukuki açıdan infazın ertelenmesini zorunlu kılmaktadır. Aksi halde, cezanın infazı süreci, ölüme yol açabilecek bir fiili uygulamaya dönüşmüş olacaktır" dedi.

Yaşam hakkı tehlikede

Çam'ın infazının devamının yaşam hakkının tehlikeye soktuğunu ifade eden Nezahat Celen, "Bu nedenle, infazın ertelenmesine ilişkin taleplerin hukuka, insan haklarına ve vicdana uygun biçimde yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, cezanın infazı dahi insan onuruna, yaşam hakkına ve vicdani değerlere uygun şekilde yürütülmelidir" diye konuştu.

Ne olmuştu? Mehmet Emin Çam, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Siirt İl Eşbaşkanlığı görevini yürütürken "KCK Kent Meclisi yapılanması" iddiasıyla 12 Aralık 2012'ta tutuklandı. 10 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Çama'a 9 yıl hapis cezası verdi. Cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine 14 Mart 2022'de yeniden tutuklanan Çam, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 17 gün boyunca tek kişilik hücrede tutuldu. Çam, 1 Nisan 2022'de Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi ve beyninde tümör olduğu tespit edildi, 27 Mayıs 2022'de kalp krizi geçirdi ve anjiyo oldu. Çam, 16 Nisan 2025'te ikinci kez kalp krizi geçirdi. Aynı zamanda böbrek hastası olan Çam, iki kez böbrek ameliyatı oldu. Çam'ın ameliyatın ardından böbreğindeki kistler yeniden oluşmaya başladı. Katarakt ameliyatı geçiren Çam'ın gözlerinde miyop, astigmat bulunuyor. Sağ kulağı duyma yetisini kaybeden Çam, sol tarafından felç geçirdiği için yürümekte zorlanıyor. Boğazında yeni bir kitle oluşan Çam'ın tansiyon ve şeker gibi iki yeni hastalığı ortaya çıktı.

(AB)