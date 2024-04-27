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Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 14:57
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2024 15:01
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631. F OTURMASI

Hasta mahpus Makbule Özer’in ev hapsi talebi de kabul edilmedi

"Tutuklanmadan evvel, infazın “ev hapsi” şeklinde uygulanması talebinde bulunmasına rağmen bu talebi kabul edilmeyen Makbule Özer’in yeniden tutuklanması, sağlık ve yaşamına ağır tehdit oluşturuyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hasta mahpus Makbule Özer’in ev hapsi talebi de kabul edilmedi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 631'incisini Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı. 

Eylemde, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi(YGC)’nde tutulan hasta mahpus, 82 yaşındaki Makbule Özer’in serbest bırakılması talep edildi. 

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"Yakınlarının yardımı ile yaşıyor"

Eylemde okunan açıklamada Özer’in hastalıklarına detaylıca yer verilirken, adalet çağrısı yinelendi. Açıklama şöyle: 

"82 yaşında, fiziki engelli ve  % 52 engelli raporu bulunan Makbule Özer; diyabet, astım, kemik erimesi ve tansiyon hastası olup, doğuştan yürüme engellidir. Bu hastalıkları ve yaşlılığa bağlı sorunları nedeniyle özel bakıma ihtiyaç duymakta ve kişisel ihtiyaçlarını ancak yakınlarının yardımı ile karşılayabilmektedir."

22 Nisan'da yeniden tutuklandı

"23 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 539. F Oturması’nda da durumuna dikkat çektiğimiz Makbule Özer, kendisi ve eşi hakkında verilen toplam 2 yıl 1 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, ilk olarak 9 Mayıs 2022 tarihinde tutuklanmış, hastalıklarının ileri derecede olması ve hapishane koşullarının sağlığına olumsuz etkisi nedeniyle sevk edildiği Adli Tıp Kurumu(ATK), düzenlediği raporda ” hapiste kalamaz” dediği için, infazı ertelenerek serbest bırakılmıştır. Aradan geçen sürede sağlık durumunda bir düzelme olmamasına rağmen, 22 Nisan 2024 tarihinde yeniden tutuklanmış ve hapishaneye konulmuştur."

"Gelişmeler hakkında bilgi veren oğlu anlatımında: “Annem bu yıl 82 yaşına girdi. Doğuştan iki ayağında sakatlığı var. Kemik erimesi var, astımı, nefes darlığı var, seçimden 1 ay önce İstanbul ATK’ya gitti. Annem ATK’ya giderken lavaboda düşüp ayağını incitmişti. Bu yüzden yürüyemiyordu, sağlığı kötüydü. Buna rağmen ATK ‘ R Tipi bir hapishanede kalabilir’ raporu verip bunu Van Edremit Savcılığı’na  göndermiş. Savcılık tutuklama kararı çıkarmış ve rapor savcılığa geldikten saatler sonra ise annem tutuklandı. …En yakınımızda olan R Tipi Hapishane Elazığ’da, diğerleri İzmir ve İstanbul’da.  Annemizin Elâzığ bile olsa, başka bir hapishaneye götürülmesini değil, … serbest bırakılmasını istiyoruz…” demiştir."

"Tutuklanmadan evvel, infazın “ev hapsi” şeklinde uygulanması talebinde bulunmasına rağmen bu talebi kabul edilmeyen Makbule Özer’in yeniden tutuklanması, sağlık ve yaşamına ağır tehdit oluşturuyor. 631. F OTURMASI kapsamında bu hafta; yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Makbule Özer serbest bırakılsın! Hasta mahpuslar serbest bırakılsın! Tedavi haktır engellenemez!"

(EMK)

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