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HABER
Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 10:14
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2024 10:16
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Hasta mahpus Makbule Özer tahliye oldu

83 yaşındaki Özer, 254 günü hapishanede geçirdikten sonra cezasının infazını tamamlayarak tahliye oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hasta mahpus Makbule Özer tahliye oldu
Fotoğraf: MA

Hasta mahpus Makbule Özer, 254 günü hapishanede geçirdikten sonra cezasının infazını tamamlayarak tahliye oldu.

MA’nın haberine göre, Van’ın Edremit ilçesinde “örgüte yardım etmek” iddiasıyla 9 Mayıs 2022 tarihinde tutuklanan ve 7 Eylül’de tahliye edilen 83 yaşındaki Makbule Özer, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “cezaevinde kalabilir” raporu sonrası 22 Mart’ta tekrar tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Van Edremit’te yaşayan Makbule Özer ve Hadi Özer’in evlerine 24 Temmuz 2018'de “evde örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla baskın yapıldı, tüm aile üyeleri gözaltına alındı. Makbule Özer ve Hadi Özer hakkında, "yardım ve yataklık" suçlamasıyla dava açıldı. Dava sonucunda çifte, ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Özer çifti, 9 Mayıs 2022'de tutuklandı ve Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.

Birçok hastalığı bulunan yüzde 61 engelli Makbule Özer, cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine 7 Eylül 2022’de tahliye edildi. Hadi Özer ise cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildi.

Bir yıl aradan sonra Adli Tıp Kurumu (ATK), Makbule Özer hakkında “cezaevinde kalabilir” şeklinde ikinci bir rapor düzenledi.

İlk rapor ve ikinci rapordaki çelişkiler nedeniyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı Özer'in cezasını erteleyerek, başka bir rapor düzenlenmesi yönünde ATK'ye zaman tanıdı. Bunun üzerine 3 Nisan 2024'te ATK'nin hazırladığı "cezaevinde kalabilir" raporundan sonra Özer 22 Nisan’da tutuklanarak, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ATK'nin verdiği raporda Özer'in Türkçe bilmemesinden dolayı Kürtçe tercümanlık yapan kişinin ise "güvenlik görevlisi" olduğu ortaya çıktı.

(AS)

hasta mahpuslar Makbule Özer
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ilgili haberler
631. F OTURMASI
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27 Nisan 2024
/haber/hasta-mahpus-makbule-ozerin-ev-hapsi-talebi-de-kabul-edilmedi-294723
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24 Nisan 2024
/haber/avukati-acikladi-makbule-ozer-icin-rapor-veren-atk-nin-tercumani-guvenlik-gorevlisi-294577
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23 Nisan 2024
/haber/diyarbakir-da-makbule-ozer-protestosu-294558
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/haber/83-yasindaki-makbule-ozer-yeniden-cezaevine-girdi-294531
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30 Kasım 2023
/haber/atk-den-81-yasindaki-makbule-ozer-icin-rapor-r-tipi-nde-kalabilir-288698
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