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Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 17:23
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 17:31
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Hasta mahpus “kuyu tipi” cezaevinde

Tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinde rahatsızlanan kanser hastası Eren Odabaş, “önlem olarak” tek kişilik hücreden 3 kişilik hücreye alındı.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
Hasta mahpus “kuyu tipi” cezaevinde

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gazi Şehitleri Cemevi yöneticisi Eren Odabaş, tedavi hakkının sağlanması için tahliyesini talep ediyor.

Tutuklanmadan önce yumuşak doku kanseri (agresif fibromatozis) tedavisi gören Odabaş, şu anda Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde.

Gazeteci eşi Özge Kar bianet’e yaptığı açıklamada, Odabaş’ın kanser hastası olmasına rağmen gerekçesiz, delilsiz şekilde tutuklandığını ve “kuyu tipi denilen bir hapishanede olduğunu” söyledi:

“Eren kanser tedavisi görüyordu. Babası da karaciğer kanseri, onun bakımıyla da ilgileniyordu. Kullandığı ilaçlar nedeniyle kalbinde sorunlar oluşmaya başlamıştı, cezaevindeyken daha da rahatsızlandı, nabız düşüklüğü yaşayınca ve tek başına hayatını idame ettiremediği için tek kişilik hücreden 3 kişilik hücreye konuldu.”

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“Onkoloji randevusuna götürülmedi”

Özge Kar, “Hastanenin 1 Mart’ta kendisini onkoloji servisine sevk ettiğini ancak Etlik Şehir Hastanesindeki 5 Mart tarihli randevusuna gerekçe gösterilmeden götürülmediğini söyledi. 1,5 saat havalandırma dışında 3 kişilik koğuşta hareket alanı olmadığından tümörünün olduğu bölgede ağrılarının arttığını anlattı” dedi.

Ne olmuştu?

Eren Odabaş, İstanbul Adliyesine 6 Şubat’ta düzenlenen saldırının ardından açılan soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinden gözaltına alındı.

Odabaş, hakimlikteki ifadesinde, failleri tanımadığını, hem kendisinin hem babasının kanser tedavisi gördüğünü, ayrıca çok yoğun çalıştığını ve bahsi geçen kişilerle görüşmediğini söyledi. Kullandığı şirket aracının güzergahlarına bakılmasını talep etti.

9 Şubat’ta tutuklandı. Önce Marmara (Silivri) Cezaevine götürüldü. Kısa süre sonra da Ankara’daki Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine sevk edildi. Tutuklanmasının ardından işten çıkarıldı.

Eren Odabaş, bağımsız hekime muayene olmak talebiyle avukatı aracılığıyla Ankara Tabip Odası'na ve Türk Tabipleri Birliği'ne başvurdu.

Tedavi hakkının sağlanması için yaptığı tahliye başvurularının yanı sıra hem eşi ve 1 yaşındaki kızının yaşadığı hem de tedavisinin sürdüğü İstanbul Tıp Fakültesine erişim açısından İstanbul yakınındaki bir cezaevine sevk edilmek üzere de dilekçe verdi.

(AS)

hasta mahpuslar yüksek güvenlikli cezaevi
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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/haber/mahpuslarda-depresyon-algi-ve-duyguda-kuntlesme-dusunce-bozulmasi-gelisebilir-289079
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/haber/yeni-tip-cezaevleri-insan-sagligina-aykiri-287150
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