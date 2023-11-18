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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 09:50
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2023 09:57
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Hasta mahpus Kaya'nın oğlu: Babam ölüm döşeğinde

Batman M Tipi Cezaevi’nde tutulan 80 yaşındaki ağır hasta mahpus Abdulalim Kaya'yla görüşen Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, "Hasta mahpus Kaya için zaman daralıyor" diyerek acil tahliye çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/18/hasta-mahpus-kaya-nin-oglu-babam-olum-doseginde.jpeg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) tespitlerine göre, Türkiye hapishanelerinde 651'i ağır olmak üzere bin 517 hasta mahpus bulunuyor. Bunlardan biri de Batman M Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Abdulalim Kaya.

Hastalıkları nedeniyle cezası daha önce ertelenen 80 yaşındaki Kaya, devam eden sağlık problemlerine rağmen 31 Mart 2023’te yeniden tutuklandı.

Devlet Hastanesi: Tek başına kalamaz

Sol gözü görmeyen, sol kulağı da duymayan Kaya’nın, böbrekleri iflas etmiş durumda. Demans teşhisi de konulan Kaya, kalp hastası olmasından kaynaklı bir yıl önce anjiyo oldu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Kaya için 12 Ekim 2022’de yüzde 93 engellilik raporu verildi. Bu raporda “Hayatını yalnız devam ettiremeyeceği, cezasının infazı sırasında sürekli bakım ve tedaviye ihtiyaç duyacağı, infazına cezaevi koşullarında devam edemeyeceği, hükümlünün hastalığı kesin bir şekilde hayati tehlike arz etmekte olup, hayatını yalnız idame ettirmemesi mümkün görünmediği” tespitleri yer aldı. 

Kaya: Babam ölüme sürükleniyor

Babasının ölüm döşeğinde olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösteren Felemez Kaya, ATK’nin Kaya hakkında “cezaevinde kalabilir” raporu vermesinin babasının cezaevinde ölüme sürüklediğini söyledi.

Babasını 10 Kasım’da ziyaret ettiğini anlatan Kaya, “Durumu çok kötü. Lavabo ve yıkanma ihtiyacını karşılayamıyor. 80 yaşında ölüm döşeğinde olan birini cezaevinde tutmak vicdansızlıktır. Beni gördüğünde ‘Ben burada yapamıyorum. Bırakmazlarsa ölürüm burada. Uyuyamıyorum burada’ cümlelerini kullandı. Burada yaşatılanlar zulüm, derhal serbest bırakılsın” çağrısında bulundu.

Baro Başkanı Alptekin: Zaman daralıyor

Kaya'yı 16 Kasım'da ziyaret eden Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin de, “İletişim kurmakta zorlanıyordu. Sürecin başından bu yana hukuken yapılması gereken bütün başvurular yapılmasına rağmen olumlu bir cevap alamadık” diye konuştu.

Kaya için zamanın daraldığını kaydeden Alptekin, “Yetkililerin ve kamuoyunun desteğine çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var, yaşı ve hastalıkları sebebiyle üzülerek belirtmek durumundayım ki kendisi için her geçen gün vakit daralıyor. Derhal tahliye olup iyi bir koşulda tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.

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Abdulhalim Kaya hakkında

Ağır hasta mahpus Abdulhalim Kaya, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor. 80 yaşındaki Kaya hakkında, 2008'de katılmış olduğu bir basın açıklaması nedeniyle açılan dava sonucunda “örgüt propagandası” iddiasıyla 5 yıl hapis cezası verildi ve verilen bu hapis cezası Yargıtay tarafından 2011 yılında onandı.

Bursa’da prostat hastalığı nedeniyle ameliyat olan Kaya, 14 Ekim 2020'de gözaltına alınarak, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Burada 60 gün boyunca tek başına bir odada tutulan Kaya, yapılan başvurular sonucunda 4 Ocak 2021'de cezası 6 aylığına ertelendi. Kaya cezasının ertelenmesi sonrası Siirt’e dönerek, tedavisine devam etti. 

Kaya, sağlık problemlerine rağmen 31 Mart 2023’te tekrar tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Aile avukatları tarafından cezanın ertelenmesi için yapılan başvurulara ise 31 Ağustos’ta İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından “cezaevinde kalabilir” raporu verilmesi nedeniyle olumsuz yanıt verildi.

(NT)

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