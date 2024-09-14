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Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 14:52
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 14:57
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Hasta mahpus İsmail Tüzün için özgürlük istendi

İnsan hakları savunucusu Meryem Bars, İsmail Tüzün’ün ve tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması gerektiğini vurguladı, yetkilileri göreve, kamuoyunu ise duyarlılığa çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu'nun önünde düzenlenen 651. "F Oturması" eylemi görülüyor. Grup, ellerinde hasta tutukluların fotoğraflarını taşıyor ve üzerlerinde "Serbest Bırakılsın" yazılı pankartlar yer alıyor. Önde bir kadın, elinde İsmail Tüzün'ün fotoğrafını tutarken megafonla bir basın açıklaması yapıyor. Yanında bir başka kadın destek amacıyla duruyor. Arka planda ise çeşitli hasta tutukluların fotoğraflarını tutan diğer eylemciler görülmekte. Grup, büyük bir pankart taşımakta ve üzerinde "Tedavi haktır, engellenemez!" yazısı dikkat çekiyor. Katılımcılar, tutuklu yakınlarının serbest bırakılması ve sağlık haklarının korunması için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Eylemde yer alan insanlar farklı yaşlardan ve çeşitli geçmişlerden gelirken, hepsi ortak bir amaçla bir araya gelmiş gibi görünüyor: hasta tutukluların serbest bırakılması ve tedavi hakkının sağlanması için adalet talebi.
Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, her hafta düzenlediği “F oturması” eyleminin 651’incisini Beyoğlu’ndaki dernek binası önündeydi.

Bu haftaki eylemde, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus İsmail Tüzün’ün sağlık durumu gündeme getirildi.

“Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta mahpus İsmail Tüzün serbest bırakılsın” yazılı pankartlar taşınırken, “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın” ve “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır” sloganları sık sık atıldı. Eyleme çok sayıda hak savunucusu destek verdi.

“Sağlık hizmetlerine erişemiyorlar”

İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu üyesi Meryem Bars, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin tutsakların yaşamını olumsuz etkilediğini, özellikle politik mahpusların “ayrımcı ve düşmanca” uygulamalara maruz kaldığını söyledi.

Bars, Kürkçüler Cezaevi’nde tutsakların ağız içi arama dayatması nedeniyle hastaneye götürülmediklerini hatırlatarak, cezaevlerindeki sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar olduğunu vurguladı.

21 yıldır tutuklu olan İsmail Tüzün’ün sağlık durumuna dikkat çeken Bars, Tüzün’ün ateşli silahla yaralanma sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinde şarapnel parçaları bulunduğunu ve bunun şiddetli ağrılara neden olduğunu belirtti.

MA'daki habere göre, ayrıca uyku apnesi, yumurtalık kisti, mide ve bağırsak sorunları gibi ciddi hastalıkları olan Tüzün’ün cezaevi koşullarında uygun tedavi alamadığı ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak desteğe ihtiyaç duyduğu halde tek başına tutulduğunu söyledi.

“Düzenli tedavi göremedi”

Bars, Kırşehir Cezaevi’ne istemi dışında nakledilen Tüzün’ün cezaevi girişinde çıplak arama dayatıldığı, bunu kabul etmediği için darp ve işkenceye maruz kaldığını aktardı.

Tüzün’ün revire çıkarılmadığını, tedavi ve rapor almasının engellendiğini belirten Bars, “Tutuklandığı günden bu yana düzenli bir tedavi görmedi, ağrıları için ilaç bile verilmedi. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor, yürüme ve ayakta durma güçlüğü yaşıyor” dedi.

Bars, İsmail Tüzün’ün ve tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması gerektiğini vurguladı, yetkilileri göreve, kamuoyunu ise duyarlılığa çağırdı.

Eylem, atılan sloganlarla sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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