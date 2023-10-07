Hasta mahpus İsmail Tanboğa için duyarlılık çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, her hafta düzenledikleri F oturumlarının 602'ncisinde Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ağır hasta mahpus İsmail Tanboğa için tahliye çağrısı yaptı.

Vücut ağırlığı 40 kiloya kadar düştü

23 yaşındaki İsmail Tanboğa'nın sağlık durumuna dikkat çekilen açıklamada, "Tanboğa tutuklandıktan sonra, ilkin mide kanseri teşhisi konulmuş, sonrasında yapılan tetkikler ve kolonoskopide ise midede ileri derecede ülser ve gastrit olduğu belirtilerek sorunun bağırsaklarda da olabileceği söylenmiştir. Hastalığı tam teşhis edilemeyen ancak yoğun kansızlık, ağız içi yaraları, boğaz ağrısı ve sırt ağrısı olan, böbrek rahatsızlığı yaşayan, dişleri dökülen, yoğun kusma şikayetleri bulunan Tanboğa, yemek yiyemediği için son 3 yıldır mama ile beslenmektedir" denildi.

Tanboğa'nın gittikçe zayıfladığı ve vücut ağırlığının 40 kilograma kadar düştüğü anımsatılarak, "Ancak arkadaşlarının yardımı ile ayağa kalkabilmekte ve günlük ihtiyaçlarını giderebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna duyarlılık çağrısı

Açıklamada, "Tanboğa’nın hayatta kalabilmesi için gereken özel bakım ve tıbbi desteğe erişebilmesini sağlamak adına infazının ertelenmesi serbest bırakılması gerekmektedir" denilerek yetkililere ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) tespitlerine göre, Türkiye hapishanelerinde 651'i ağır olmak üzere bin 517 hasta mahpus bulunuyor.

(NT)