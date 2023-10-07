ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 14:47
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 00:36
1 dk Okuma

Hasta mahpus İsmail Tanboğa için duyarlılık çağrısı

Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 23 yaşındaki ağır hasta mahpus İsmail Tanboğa'nın vücut ağırlığı 40 kilograma kadar düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/hasta-mahpus-ismail-tanboga-duyarlilik-cagrisi-1.jpg
Fotoğraf: PİRHA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, her hafta düzenledikleri F oturumlarının 602'ncisinde Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ağır hasta mahpus İsmail Tanboğa için tahliye çağrısı yaptı.

Vücut ağırlığı 40 kiloya kadar düştü

23 yaşındaki İsmail Tanboğa'nın sağlık durumuna dikkat çekilen açıklamada, "Tanboğa tutuklandıktan sonra, ilkin mide kanseri teşhisi konulmuş, sonrasında yapılan tetkikler ve  kolonoskopide ise midede ileri derecede ülser ve gastrit olduğu belirtilerek sorunun bağırsaklarda da olabileceği söylenmiştir. Hastalığı tam teşhis edilemeyen ancak yoğun kansızlık, ağız içi yaraları, boğaz ağrısı ve sırt ağrısı olan, böbrek rahatsızlığı yaşayan, dişleri dökülen, yoğun kusma şikayetleri bulunan Tanboğa, yemek yiyemediği için son 3 yıldır mama ile beslenmektedir" denildi.

Tanboğa'nın gittikçe zayıfladığı ve vücut ağırlığının 40 kilograma kadar düştüğü anımsatılarak, "Ancak arkadaşlarının yardımı ile ayağa kalkabilmekte ve günlük ihtiyaçlarını giderebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna duyarlılık çağrısı

Açıklamada, "Tanboğa’nın hayatta kalabilmesi için gereken özel bakım ve tıbbi desteğe erişebilmesini sağlamak adına infazının ertelenmesi serbest bırakılması gerekmektedir" denilerek yetkililere ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) tespitlerine göre, Türkiye hapishanelerinde 651'i ağır olmak üzere bin 517 hasta mahpus bulunuyor.

(NT)

hasta mahpuslar
ilgili haberler
Hasta mahpuslar için İnsan Hakları Komisyonu’na başvuru
5 Ekim 2023
/haber/hasta-mahpuslar-icin-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-285839
BESRA EROL'UN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
"Dışarıdaki 'ölümcül sessizlik' de hasta mahpusların haklarını ihlal ediyor"
23 Eylül 2023
/haber/disaridaki-olumcul-sessizlik-de-hasta-mahpuslarin-haklarini-ihlal-ediyor-284401
595. F AÇIKLAMASI
“Hasta mahpus Akay şartlı tahliye hakkından mahrum bırakıldı"
19 Ağustos 2023
/haber/hasta-mahpus-akay-sartli-tahliye-hakkindan-mahrum-birakildi-282944
Arınç'tan hasta mahpus açıklaması: Yaşam hakkı anayasal teminat altındadır
9 Ağustos 2023
/haber/arinc-tan-hasta-mahpus-aciklamasi-yasam-hakki-anayasal-teminat-altindadir-282552
Uçar: Devlet ile ATK hasta mahpusların ölümüne imza atan pozisyonda
11 Temmuz 2023
/haber/ucar-devlet-ile-atk-hasta-mahpuslarin-olumune-imza-atan-pozisyonda-281378
ilgili haberler
Hasta mahpuslar için İnsan Hakları Komisyonu’na başvuru
5 Ekim 2023
/haber/hasta-mahpuslar-icin-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-285839
BESRA EROL'UN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
"Dışarıdaki 'ölümcül sessizlik' de hasta mahpusların haklarını ihlal ediyor"
23 Eylül 2023
/haber/disaridaki-olumcul-sessizlik-de-hasta-mahpuslarin-haklarini-ihlal-ediyor-284401
595. F AÇIKLAMASI
“Hasta mahpus Akay şartlı tahliye hakkından mahrum bırakıldı"
19 Ağustos 2023
/haber/hasta-mahpus-akay-sartli-tahliye-hakkindan-mahrum-birakildi-282944
Arınç'tan hasta mahpus açıklaması: Yaşam hakkı anayasal teminat altındadır
9 Ağustos 2023
/haber/arinc-tan-hasta-mahpus-aciklamasi-yasam-hakki-anayasal-teminat-altindadir-282552
Uçar: Devlet ile ATK hasta mahpusların ölümüne imza atan pozisyonda
11 Temmuz 2023
/haber/ucar-devlet-ile-atk-hasta-mahpuslarin-olumune-imza-atan-pozisyonda-281378
Sayfa Başına Git