Hasta mahpus infaz süresini tamamlamasına rağmen serbest bırakılmadı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun düzenlediği 709. “F Oturması” eyleminde, mahpus Cemil İvrindi’nin durumu gündeme getirildi.

İnsan hakları savunucuları bu haftada Beyoğlu’nda İHD’nin sokağında açıklama yaptı.

Halen Kırşehir S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda (CİK) tutulan Cemil İvrindi, 30 yıllık infaz süresini tamamlamasına rağmen serbest bırakılmadı.

Kalp, hipertansiyon, astım ve anal fistül hastalıkları bulunan İvrindi, 2002 yılında açık kalp ameliyatı geçirmiş, kalp kapakçıkları değiştirilmiş ve anal fistül rahatsızlığı nedeniyle birçok kez ameliyat olmuştu.

İHD, İvrindi’nin mevcut hapishane koşullarının sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “Kronik hastalıkları nedeniyle düzenli tıbbi kontrol ve bakım altında olması gerekirken, bu imkânlardan yoksun bırakılıyor” diye seslendi.

Dernek, İvrindi’nin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16. maddesi kapsamında sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Ancak İvrindi, 15 Ekim 2024’te cezasını tamamlamasına rağmen üçüncü kez şartlı tahliye hakkı engellenerek serbest bırakılmadı.

İHD, bu uygulamanın mahpusun sağlık ve yaşam hakkını ihlal ettiğini belirterek, “Cemil İvrindi’nin serbest bırakılmaması, açık bir hak ihlalidir ve yaşam hakkına kast anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Dernek, kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunarak Cemil İvrindi’nin derhal tahliye edilmesini ve gerekli tıbbi tedaviye erişiminin sağlanmasını talep etti.

