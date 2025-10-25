ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2025 15:57
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2025 16:05
1 dk Okuma

Hasta mahpus infaz süresini tamamlamasına rağmen serbest bırakılmadı

Halen Kırşehir S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda (CİK) tutulan Cemil İvrindi, 30 yıllık infaz süresini tamamlamasına rağmen serbest bırakılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dernek önünde ellerinde hasta mahpusların fotoğraflarını taşıyan insan hakları savunucuları var.
Fotoğraflar: Erdoğan Alayumat

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun düzenlediği 709. “F Oturması” eyleminde, mahpus Cemil İvrindi’nin durumu gündeme getirildi.

İnsan hakları savunucuları bu haftada Beyoğlu’nda İHD’nin sokağında açıklama yaptı.

Halen Kırşehir S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda (CİK) tutulan Cemil İvrindi, 30 yıllık infaz süresini tamamlamasına rağmen serbest bırakılmadı.

Kalp, hipertansiyon, astım ve anal fistül hastalıkları bulunan İvrindi, 2002 yılında açık kalp ameliyatı geçirmiş, kalp kapakçıkları değiştirilmiş ve anal fistül rahatsızlığı nedeniyle birçok kez ameliyat olmuştu.

İHD, İvrindi’nin mevcut hapishane koşullarının sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “Kronik hastalıkları nedeniyle düzenli tıbbi kontrol ve bakım altında olması gerekirken, bu imkânlardan yoksun bırakılıyor” diye seslendi.

Dernek, İvrindi’nin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16. maddesi kapsamında sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Ancak İvrindi, 15 Ekim 2024’te cezasını tamamlamasına rağmen üçüncü kez şartlı tahliye hakkı engellenerek serbest bırakılmadı.

İHD, bu uygulamanın mahpusun sağlık ve yaşam hakkını ihlal ettiğini belirterek, “Cemil İvrindi’nin serbest bırakılmaması, açık bir hak ihlalidir ve yaşam hakkına kast anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Dernek, kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunarak Cemil İvrindi’nin derhal tahliye edilmesini ve gerekli tıbbi tedaviye erişiminin sağlanmasını talep etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar hasta mahpus hakları ihd ihd hapishaneler komisyonu
ilgili haberler
“Hasta mahpuslar Tenzile Acar ve Emin Aladağ tahliye edilsin”
30 Ağustos 2025
/haber/hasta-mahpuslar-tenzile-acar-ve-emin-aladag-tahliye-edilsin-310986
TTB: Murat Çalık ve tüm hasta mahpuslar için acil önlem alınmalı
9 Temmuz 2025
/haber/ttb-murat-calik-ve-tum-hasta-mahpuslar-icin-acil-onlem-alinmali-309309
İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi
11 Haziran 2025
/haber/ihd-istanbul-subesi-hasta-mahpuslar-yine-gormezden-gelindi-308302
DEM Parti’den “Yargı Paketi” protestosu: Hasta mahpuslar görmezden geliniyor
11 Haziran 2025
/haber/dem-partiden-yargi-paketi-protestosu-hasta-mahpuslar-gormezden-geliniyor-308250
Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor
7 Haziran 2025
/haber/hasta-mahpuslar-tedaviye-erisemiyor-308147
"TMK 5. ve 17. MADDELER İPTAL EDİLSİN"
Diyarbakır Barosu "hasta mahpuslar" için TMK'de değişiklik istedi
15 Nisan 2025
/haber/diyarbakir-barosu-hasta-mahpuslar-icin-tmk-de-degisiklik-istedi-306443
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Hasta mahpuslar Tenzile Acar ve Emin Aladağ tahliye edilsin”
30 Ağustos 2025
/haber/hasta-mahpuslar-tenzile-acar-ve-emin-aladag-tahliye-edilsin-310986
TTB: Murat Çalık ve tüm hasta mahpuslar için acil önlem alınmalı
9 Temmuz 2025
/haber/ttb-murat-calik-ve-tum-hasta-mahpuslar-icin-acil-onlem-alinmali-309309
İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi
11 Haziran 2025
/haber/ihd-istanbul-subesi-hasta-mahpuslar-yine-gormezden-gelindi-308302
DEM Parti’den “Yargı Paketi” protestosu: Hasta mahpuslar görmezden geliniyor
11 Haziran 2025
/haber/dem-partiden-yargi-paketi-protestosu-hasta-mahpuslar-gormezden-geliniyor-308250
Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor
7 Haziran 2025
/haber/hasta-mahpuslar-tedaviye-erisemiyor-308147
"TMK 5. ve 17. MADDELER İPTAL EDİLSİN"
Diyarbakır Barosu "hasta mahpuslar" için TMK'de değişiklik istedi
15 Nisan 2025
/haber/diyarbakir-barosu-hasta-mahpuslar-icin-tmk-de-degisiklik-istedi-306443
Sayfa Başına Git