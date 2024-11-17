Hasta mahpus Hatice Yıldız'ın sağlığa erişim hakkı engellendi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, her hafta düzenlenen "F Oturması" etkinliğinin 660.’sında, 75 yaşındaki ağır hasta mahpus Hatice Yıldız’ın durumunu gündeme taşıdı.

Bu haftada da Beyoğlu’ndaki İHD önünde yapılan açıklamayı İHD üyesi Yavuz Okçuoğlu okudu. Okçuoğlu, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulan Hatice Yıldız'ın sağlık durumunun hızla kötüleştiği belirtilerek, serbest bırakılması için yetkililere çağrı yaptı.

Eylemde, Marmara Bölgesi Hapishanelerine ilişkin hak ihlallerinin yer aldığı Temmuz-Ağustos-Eylül 2024 raporu temel alınarak, Türkiye hapishanelerindeki hak ihlallerine dikkat çekildi. Türkiye hapishanelerinde kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve hükümlünün bulunduğu belirtilerek, 362 bin 422 kişinin kapasitesi 295 bin 328 olan hapishanelerde tutulduğu, bunun da 67 bin kişilik kapasite fazlasına işaret ettiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz yıllarda verdiği kararların, bu sorunların sistematik olduğunu ortaya koyduğu vurgulanırken, mahpusların temel haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

İHD, F Oturması kapsamında, 22 Mart 2024’te evinden sedyeyle alınarak tutuklanan Hatice Yıldız’ın sağlık sorunlarını ve hapishane koşullarını detaylı olarak paylaştı.

Demans, yüksek tansiyon, kemik erimesi, bel fıtığı, omurga eğriliği, mide rahatsızlığı ve görme bozukluğu gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden Yıldız’ın, hapishane koşulları nedeniyle sık sık bayıldığı, kişisel bakımını yapamadığı ve sağlık durumunun hızla kötüleştiği aktarıldı.

Hatice Yıldız’ın, hapishanede bulunan kızı ve kızının arkadaşı adına hesaplarına para yatırdığı gerekçesiyle “örgütü finanse ettiği” iddiasıyla tutuklandığı, ancak bu cezanın insani olmayan bir durum yarattığı belirtildi.

Yıldız’ın sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılması için yapılan başvuruların reddedildiği ve Adli Tıp Kurumu’nun “hapishanede kalabilir” raporu verdiği ifade edildi.

Ailesi endişeli

Geçtiğimiz Salı günü Hatice Yıldız’ı hapishanede ziyaret eden oğlu, annesinin sağlık durumunun kritik bir aşamaya ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Annem 75 yaşında ve tutuklandığında da hastaydı. Cezaevi koşullarında hastalıkları hızla ilerledi. Sürekli tansiyon yüksekliği yaşıyor ve sık sık bayılıyor. Doktorlar aylar önce acil göz ameliyatı olması gerektiğini söyledi, ancak hala ameliyat yapılmadı. Annemin artık sadece sağlığından değil, yaşamından da endişe ediyoruz. Serbest bırakılması için yardım talep ediyoruz.”

İHD Hapishane Komisyonu, Hatice Yıldız’ın sağlık ve yaşam hakkının korunması gerektiğini vurgulayarak, “Hasta mahpusların serbest bırakılması için yetkilileri göreve ve kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz” dedi.

(EMK)