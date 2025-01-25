Hasta mahpus Hanife Arslan tahliye edildi

82 yaşındaki hasta mahpus Hanife Arslan, Van T Tipi Cezaevi’nden “denetimli serbestlik” şartıyla tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Hanife Arslan cezaevi önünde kısa bir konuşma yaptı. Barış annesi olduğunu hatırlatan Arslan şunları söyledi:

“Anneler artık ağlamasın. Cezaevlerinin kapısı açılsın ve bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Hepsi suçsuz bir şekilde içeride. Yanımda tutsak olanların hepsi daha çok gençti. En büyükleri henüz 30 yaşındaydı. Ben onların hepsinin serbest bırakılmasını istiyorum.”

Hanife Arslan, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla hakkında verilen 6 yıl 3 ay cezanın onaylanmasının ardından 2021 yılında tutuklanmıştı.

"Her şeye rağmen barış"

Hanife Arslan’ın yıllarca barış için mücadele ettiğini belirten kızı İran Çaba, bir yandan annelerine kavuşma sevinci yaşarken, bir yandan da hala cezaevinde siyasi tutsakların olmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Çaba, “Annem suçlu olmamasına rağmen yıllarca suçlu muamelesi görüp, çocuklarıyla, torunlarıyla geçirmesi gereken zamanı zindanlarda geçirdi. Bu yaşananlar tabii ki de bizi üzüyor ama biz yine de her şeye rağmen barış diyoruz” dedi.

Arslan'ın ağır sağlık sorunları

İnsan Hakları Derneği (İHD), her hafta hasta mahpuslar için düzenlediği F Oturmaları’nda Hanife Arslan’ın Van T Tipi Cezaevi’nde yaşadığı ağır sağlık sorunlarını pek çok kez gündeme getirmişti.

İHD; Arslan’ın KOAH, mide ülseri, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastası olup, eklemlerinde sıvı azalmasına bağlı yoğun ağrı olduğunu, ayrıca COVID-19 sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle nefes almakta zorlandığını belirtmişti.

642. F Oturması’nda İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyon üyesi Mehmet Acettin, “Bu hastalıklarına eklenen yaşlılığa bağlı sorunları ile olumsuz hapishane koşullarında yaşamını sürdürmeye çabalayan Hanife Arslan, kişisel bakımını dahi başkalarının yardımı ile yapabilmektedir” demişti.

SON 5 YILDA 431 HASTA MAHPUS HAPİSHANEDE ÖLDÜ 617. F Oturması: Hanife Arslan serbest bırakılsın

642. F OTURMASI "Ağır hasta mahpus Hanife Arslan serbest bırakılsın"

(EC)