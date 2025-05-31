"Hasta mahpus Fırat Nebioğlu serbest bırakılsın"

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 688. hafta F Oturması kapsamında yaptığı açıklamada, Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ağır hasta ve engelli mahpus Fırat Nebioğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Haftanın açıklaması yine Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde yapıldı.

Komisyon, Türkiye genelindeki hapishanelerde mahpuslara yönelik hak ihlallerinin arttığına dikkat çekerken, özellikle kadın cezaevlerinden gelen şikâyetlerin yoğunlaştığını vurguladı. Bakırköy ve Şakran Kadın Kapalı Hapishaneleri'nde mahpuslara yönelik uygulamaların özel hayatın ihlalinden fiziksel ve psikolojik şiddete kadar uzandığı belirtildi. Mahpuslara yönelik kamera takibi, kelepçeli hastane sevki, keyfi disiplin cezaları, hijyen eksikliği, kişisel eşyalara el konulması gibi çok sayıda hak ihlaline dikkat çekildi.

Açıklamanın odağında ise 27 yaşındaki ağır hasta mahpus Fırat Nebioğlu yer aldı. Kronik böbrek yetmezliği hastası olan Nebioğlu, aynı zamanda ağır görme ve işitme kaybı, felç sonucu oluşan kalıcı hasarlar nedeniyle %92 engelli raporuna sahip. Haftada üç kez diyalize girmek zorunda olan ve hayatını sürdürebilmesi için acil böbrek nakline ihtiyaç duyan Nebioğlu, hapishane koşullarında tedavi edilemiyor.

İHD’ye göre, böbrek nakli için donör hazır olmasına rağmen, cezaevi koşullarının ameliyat ve sonrası süreç için uygun olmaması nedeniyle nakil gerçekleşemiyor. Nebioğlu’nun böbrek nakli ve infaz erteleme başvuruları ise yıllardır Adli Tıp Kurumu kararları gerekçe gösterilerek reddediliyor.

Fırat Nebioğlu’nun annesi, oğlunun cezaevine sağlıklı girdiğini ancak şu anda diyalize bağlı yaşadığını belirterek, “Oğlumun cenazesi çıksın istemiyorum. Tedavisini biz yapmaya hazırız. Aileden uygun böbrek vericisi de var,” dedi. Amcası ise, Nebioğlu’nun hapishanede yeterli beslenemediğini, ilaçlarını düzensiz alabildiğini ve sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini söyledi.

İHD İstanbul Şubesi, başta Fırat Nebioğlu olmak üzere, cezaevlerindeki tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılmasını, yaşam ve sağlık haklarının korunmasını talep etti. Kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunulan açıklama şu sözlerle sona erdi:

“Tedavi haktır, engellenemez! Fırat Nebioğlu serbest bırakılsın! Hasta mahpuslar serbest bırakılsın!”

Açıklama, "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" sloganı ile sona erdi.

(EMK)