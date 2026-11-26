Dördüncü evre kanser teşhisi konulan ağır hasta mahpus Evin Zapsu tahliye edildi.

Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi'nden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmesinin ardından, hakkında tahliye kararı verilen Zapsu dün gece (25 Kasım) gece saatlerinde cezaevinden çıktı.

MA’daki habere göre, Evin Zapsu’yu MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) Eşbaşkanları Pınar Sakık Tekin ve Kerrem Canpolat'ın yanı sıra Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları ve DEM Parti temsilcileri cezaevi önünde karşıladı.

Evin Zapsu'nun infazı 6 ay ertelendi.

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(EMK)