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HAKLAR
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2023 14:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2023 14:16
3 dk Okuma

HASTA MAHPUSLAR 611. F EYLEMİ

Hasta mahpus Erdal Özel ölse kimsenin haberi olmayacak

Hasta mahpus Erdal Özel için bir araya gelen insan hakları savunucuları, ”Erdal ağır şizofren ve demans hastası. Hatta çoğu zaman nerede yaşadığının dahi farkında olmuyor. Tedavi bakımının yapılabilmesi için serbest bırakılmasını istiyoruz” diye seslendi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/09/hasta-mahpus-erdal-ozel-olse-kimsenin-haberi-olmayacak.jpg
Fotoğraflar: Evrim Kepenek

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 611’inci için dernek binası önündeydi.

Hak savunucuları eylemde, Metris R Tipi Hapishanesi'nde tutulan hasta mahpus Erdal Özel’in serbest bırakılmasını istedi.

“19 yıldır tecritte”

Açıklamada şöyle denildi: 

*Tutuklanmadan önce herhangi bir hastalığı bulunmayan 19 yıllık mahpus Erdal Özel;  ileri derecede Şizofreni, Kalp, Hiper Tansiyon, Diyabet, Böbrek, Prostat, Demans hastası olup hastalıklarına bağlı rahatsızlıkları ile yaşam mücadelesi veriyor. 

*19 yıldır ağır tecrit koşullarında tek başına tutulan ve 11 yıl önce kendisini yakarak intihar girişiminde bulunan Özel, yeterli tedavi ve bakım sağlanmayan hastalıklarına bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hapishanede yaşamını sürdüremeyecek duruma geldi.

*Kendi ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olmasına rağmen tecrit koşullarında tutulan Özel, 3 defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmış ancak sağlığında herhangi bir düzelme olmadığı halde hapishaneye geri götürüldü. 

“Tek kişilik hücrede tutuluyor”

*İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz 551. F Oturması öncesi komisyonumuza bilgi veren ablası şöyle dedi:

"Kardeşim görüş sırasında hiç yerinde duramıyordu. Sürekli dağınık anlamsız kelimeleri tekrarlayıp duruyordu kardeşimin durumu kötü, çoğu kez bizi hatırlamıyor, tek kişilik hücrede tutuluyor, ayda bir kendisine sakinleştirici iğne yapılıyor. Arkadaşlarıyla aynı koğuşta kalması için de girişimlerde bulunduk ama sağlık sorunları nedeniyle tek kişilik hücreye alındığı söyleniyor. Kendisine de bakamıyor, zarar veriyor kendisine. O nedenle başkalarıyla da kalamıyor. Yani ölse kimsenin haberi olmayacak". Yetkililerden destek talep etmiş, ancak o günden bu yana olumlu bir gelişme olmadı. 

*Kamuoyunu duyarlılığa çağırıyor, Adalet Bakanı’na verdiği sözü tutmasını ve tüm hasta mahpusları serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. 

“60 kiloya düştü"

*2011 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F tipi hapishanesinden; Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesine getirilmişti. Kardeşim 2006’dan sonra hep Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F tipi hapishanelerinde tutuldu. En son olarak 2 Kasım 2023 tarihinde tedavilerinin sürdürülmesi için Metris R Tipi Hapishanesine sevk edilmiş. Önceki rahatsızlığı ağır şizofreniydi.  

*Aynı zamanda böbrek hastası. Tek böbrekle yaşıyor ve bu nedenle idrar tutma sorunu yaşıyor. Şeker oranı çok yükseliyor hatta zaman zaman şekeri 700’e kadar çıkıyor. Bu süreçte çok kilo kaybetti.

*100 kilodan şimdi 60 kiloya kadar düştü.  6 yıl önce kalp krizi geçirmişti ve yüksek tansiyon hastasıdır. Hastalıklarından dolayı yeterli beslenemediğinden kaynaklı kilo kaybı yaşamaktadır. Tek kişilik hücrede tutuluyor. 

*Tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılması gerekiyor ancak bu yapılmıyor. Bu onun yaşamını risk altına sokuyor. 19 yıldır cezaevinde.

*Ömür boyu bu hastalıkla cezaevinde kalması mümkün değildir.  Erdal ağır şizofren ve demans hastası. Hatta çoğu zaman nerede yaşadığının dahi farkında olmuyor. Tedavi bakımının yapılabilmesi için serbest bırakılmasını istiyoruz.

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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