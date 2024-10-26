“Hasta mahpus Cengiz Sinan Halis Çelik serbest bırakılsın”

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 657. F Oturması’nı Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı.

Bu hafta, Marmara-Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi’nde 28 yıldır tutuklu bulunan ağır hasta mahpus Cengiz Sinan Halis Çelik’in yaşam hakkını tehdit eden sağlık durumu kamuoyuyla paylaşıldı.

Çelik, mesane kanseri, epilepsi, ülser ve kas-kemik erimesi gibi ciddi hastalıklarla mücadele ederken, kafa ve omuriliğinde kalan şarapnel parçalarının yarattığı sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşıyor.

Ailesi ve hak savunucuları, Çelik’in sağlığının giderek kötüleştiğine dikkat çekerek bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor.

1996 yılında yaralı olarak yakalanan ve o tarihten beri birçok sağlık sorunu yaşayan Çelik’in tedavi hakkının defalarca engellendiği belirtildi.

Geçmişte gördüğü kanser tedavisinin, sürekli farklı hapishanelere sevk edilmesi nedeniyle yarıda kalması ve sonrasında Metris R Tipi Hapishanesi'nde adli bir mahpusun saldırısına uğrayarak ağır yaralanması, sağlık sorunlarını daha da derinleştirmiş durumda.

Epilepsi krizleri sıklaşan, mide ülseri nedeniyle kilo kaybı yaşayan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını zor koşullarda sürdüren Çelik, yakın zamanda hastaneye götürülerek mesane kanseri için tarama yapılmış olsa da, tedavisinin yetersiz olduğu vurgulandı.

Çelik’in ablası, komisyona yaptığı açıklamada kardeşinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kardeşim Cengiz mesane kanseri, epilepsi, ülser ve kas erimesi gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Kafasında ve omuriliğinde şarapnel parçaları var ve bu parçaların yarattığı hasarın tedavisi yapılamıyor. Epilepsi krizleri giderek artıyor ve kilo kaybı yaşıyor. Her hafta ziyaretine gittiğimde fiziksel olarak ne kadar zayıfladığını görebiliyorum. Yaşamına ciddi risk oluşturan bu durumlara rağmen, Cengiz yeterli tedaviye erişemiyor. Bu duruma bir son verilmesini istiyoruz.”

657. F Oturması kapsamında yapılan çağrıda, Cengiz Sinan Halis Çelik ve diğer ağır hasta mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması için serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Yetkililere, hasta mahpusların tedavi haklarının engellenmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatılarak kamuoyunun duyarlılık göstermesi istendi.

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(EMK)