Hasta mahpus Cemal Tanhan’ın durumu Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, ağır hasta mahpus Cemal Tanhan’ın durumuna ilişkin önerge verdi.

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Önergesinde, Tanhan ile ilgili başvurulardan sonuç alınamadığını dile getirdi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Türkiye hapishanelerinde halen 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor. Hapishanelerde 2022 yılı içerisinde en az 81 mahpus yaşamını yitirdi.

29 yıldır cezaevinde, yoğun bakıma kaldırıldı

Ağır hasta mahpus Cemal Tanhan 29 yıldır cezaevinde, şu anda Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunuyor.

Nevroz Uysal Aslan, önergesinde Tanhan’la ilgili şu bilgileri verdi:

“Tanhan 2023 Ocak ayında 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra cezaevine tekrar gönderildi, birçok sağlık sorunu bulunuyor. Ailesiyle yaptığımız görüşmede; hastalıktan kaynaklı yaklaşık 40 kiloya düştüğü, yürüyemediği, konuşmadığı ve akciğerinde kitle tanısı konulduğu ancak biyopsi yapılmakta ısrarla kaçınıldığı, nefes almakta zorluk çektiği aktarıldı.

Cezaevinde mahpusu ziyaret eden HEDEP Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da durumu bizzat gözlemledi ve teyit etti. Akabinde Adalet Bakanlığı ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna derhal harekete geçmeleri konusunda başvurular yapıldı ancak bu başvurulardan henüz bir sonuç alınamadı.

Cezaevinde kalabileceği yönlü verilen 5 Nisan 2023 tarihli ATK raporunda mahpus hakkında etkin bir tedavinin başlatılması belirtilmişse de geçen süre içerisinde etkin bir tedavi uygulanmadı. Birkaç gün önce hasta mahpus tekrar hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı.”

Teşhis konulmadan rapor düzenlendiği doğru mu?

Nevroz Uysal Aslan önergesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

· Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) etkin tedaviye başlanması gerektiğini belirttiği raporunda, mahpusun tespit edilen rahatsızlıkları nelerdir?

· Cemal Tanhan’ın ailesinin iddia ettiği gibi mahpusun tahliyesinin engellenmesi için mi biyopsi yapılmıyor?

· Mahpusa hastalıkları hakkında tam teşhis konulmadan cezaevinde kalabilir raporu düzenlendiği iddiaları doğru mudur?

· Cemal Tanhan’ın etkin tedaviye erişimi hususunda bir girişimde bulunacak mısınız?

· ATK’nın cezaevinde kalabilir raporları sonrasında yaşamını yitiren mahpuslar hakkında başlattığınız herhangi bir soruşturma mevcut mudur?

· Tüm girişimlere ve başvurulara rağmen tahliye edilmeyen Tanhan’ın yaşamını yitirmesi durumunda sorumlu kim veya kimler olacaktır?

(AS)