Hasta mahpus Celalettin Can’ın serbest bırakılması istendi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 601. F Oturması eyleminde, Silivri/ Marmara Kapalı (5 Nolu L Tipi) Hapishanesi’nde tutulan, hasta mahpus Celalettin Can’a dikkat çekti.

Celalettin Can’ın avukatından "denetimli serbestliğin" reddine itiraz

Celalettin Can'a adliyede işkence: Kelepçe takıldı, hücreye konuldu

İHD İstanbul Şubesi binası önünde yapılan eylemde "601. F Oturması: Hasta mahpus Celalettin Can serbest bırakılsın" ve "Tedavi haktır, engellenemez" yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

“Birden fazla hastalığı var"

Açıklamada şöyle denildi:

*66 yaşındaki Celalettin Can; uyku apnesi, mide , göz -retina ve kalp hastası olup, bu hastalıkları, prostat kanseri nedeniyle geçirdiği operasyon ve 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sırasında kırılan ayağına takılan platin nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamakta olup, düzenli tedavi ve bakım altında yaşamını sürdürebilmektedir.

*2011 yılında açık kalp ameliyatı olan ve 2013 yılında mide kanaması geçiren Celalettin Can’a 2018 yılında prostat kanseri teşhisi konuldu ve yapılan operasyonla tümör çıkartıldı. Sol gözündeki retina rahatsızlığı tedavi edilmez ise görme yetisini tamamen kaybetme riski taşıyan Celalettin Can, tedavileri devam ederken hakkında verilmiş olan 1 yıl 3 aylık hapis cezasının 31 Ağustos’ta kesinleşmesi üzerine başvurduğu savcılık tarafından tutuklanarak hapishaneye konuldu.

“Her gün risk altında”

*5275 sayılı Kanunun 89/3 Maddesi kapsamında denetimli serbestlik hakkı doğduğu için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından en fazla bir hafta içinde serbest bırakılması gerekirken, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından düzenlenen İyi Halli olmadığı yönündeki dayanaktan yoksun rapora dayanılarak denetimli serbestlik talebi reddedildi.

*Celalettin Can’ın hapiste tutulmasının sağlığını riske soktuğu Adli Tıp Kurumu raporuyla da belirlenmesine ve hapishane koşullarına bağlı olarak sağlığı her gün biraz daha risk altında olmasına rağmen serbest bırakılmadı.

“Önyargılı davranılıyor”

*Elde edilen bilgiler 12 Eylül darbesi döneminde tutuklu bulunan ve 20 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan, demokratik alanda sürdürdüğü mücadele yanında hükümetin 2013 / 2015 yıllarında başlattığı çözüm sürecinde tarafların önerisi ve devletin seçimiyle İç Anadolu Bölgesinden seçilen 63 kişilik Akil İnsanlar Çalışma Grubunda yer alan ve Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için başlatılan nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Celalettin Can’ın, denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmamasının siyasi kimliğinden beslenen önyargılarla ilişkili olduğunu gösteriyor.

*Bu durum infazda eşitlik kuralı yanında kişi özgürlüğü hakkını ve devamında, düzenli tedavi ve bakım altında tutulması gereken Can’ın sağlık ve yaşam hakkını tehdit ediyor.

*Hapishane koşulları nedeniyle sağlık sorunları artan Celalettin Can’ın gerekli tedavi ve bakım imkanına kavuşabilmesi için denetimli serbestlik hakkına yönelik keyfi kısıtlamadan derhal vazgeçilmesi ve serbest bırakılması gerekiyor.

(EMK)