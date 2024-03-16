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HAKLAR
Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 14:25
 ~ Son Güncelleme: 16 Mart 2024 14:37
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Hasta Mahpus Boz: Hapishane idaresi insani taleplerimi görmüyor

Elâzığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Hapishane'de tutulan ağır hasta mahpus Mehdi Boz, İHD Hapishaneler Komisyonu’na gönderdiği mektupta, sağlık sorunlarına dair güncel bilgileri paylaştı: "Keyfi uygulamalar bitmiyor, sağlığım da iyi değil."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hasta Mahpus Boz: Hapishane idaresi insani taleplerimi görmüyor
İHD Hapishaneler Komisyonu

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 625'incisini Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı. 

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Bu haftaki eylemde Elâzığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Hapishane'de tutulan ağır hasta mahpus Mehdi Boz’un serbest bırakılması istendi. 

Haftanın açıklamasını okuyan hak savunucusu Taylan  Bekin, Boz’a 25 Mayıs 2016’da tiroit ameliyatı olan ve kanser teşhisi konulduğunu ve kanser tedavisinin engellendiği, hastaneye sevklerin geciktirildiği, kelepçeli muayene dayatmasına maruz kaldığını söyledi. 

Bekin, "26 kasım 2016 tarihli 244. F OTURMASI ’nda sağlık durumuna dikkat çektiğimiz Mehdi Boz’un, o günden bu yana hastalıkları daha da ağırlaşmasına rağmen tedavi ve sağlığa erişim koşulları iyileştirilmediği gibi hapislik koşulları daha da ağırlaştırılarak, yaşamı ve sağlığı tehlikeye atılmıştır" dedi. 

"Ailem cezaevine uzak"

Hasta Mahpus Mehdi Boz, İHD Hapishaneler Komisyonu’na gönderdiği mektupta, sağlık sorunlarına dair güncel bilgileri de paylaştı. Mektup şöyle: 

“Biliyorsunuz benim birçok ağır sağlık sorunlarım var, tiroit bezi kanseri, hipertansiyon, mide, koah, prostat, idrarda kanama, diş, böbreklerimde ise kist ve protein kaçağı  var. Bulunduğum hapishanede birçok keyfi uygulamayla karşı karşıyayız. Aile uzak yerden ziyarete geliyor. Ziyaret saati sabah saat 9’da. Zaten ziyaret saatleri sınırlı. Ailem her ziyaretime geldiğinde en az yarım saat gecikmeli olarak ziyarete yetişebiliyorlar. Bununla ilgili onlarca dilekçe yazdım hapishane idaresine. İdareyle görüştüm ziyaret saati 10.30 ya da 10.30 olan bir yer verilmesini istedim. Hapishane idaresi bu insani talebimi çözmedi. İnsani bir talep için dahi açlık grevine girmek zorunda bırakılıyoruz. 14 Şubat 2024 tarihinden bu yana süresiz açlık grevindeyim. 13 gündür kanser ve tansiyon ilaçlarımı alamıyorum. Kanser ilacımı almazsam hastalığım tetikleniyor. Tansiyonum neredeyse 15’lere fırlamış. Arama adı altında ayda iki üç defa hücrelerimize giriliyor. Birçok eşyalarımızı alıp götürüyorlar. Niye bunları yapıyorsunuz dediğimizde de sorun ve sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Buradaki keyfi uygulamalar saymakla bitmiyor. Sağlığım da pek iyi değil."

(EMK)

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