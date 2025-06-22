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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2025 11:56
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2025 13:37
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Hasta mahpus Besra Erol’un tahliyesi bir kez daha engellendi

Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, tahliye öncesinde Erol’a yönelttiği "Pişman mısın?" benzeri sorulara verdiği yanıtları gerekçe göstererek tahliyesini 6 ay erteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hasta mahpus Besra Erol’un tahliyesi bir kez daha engellendi
Fotoğraf: İHD

Urfa Suruç’ta 20 Temmuz 2015’te IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 33 kişiden biri olan Evrim Deniz Erol’un annesi Besra Erol, çocuğunun mezarı başında yaptığı konuşma nedeniyle "örgüt propagandası" suçlamasıyla 30 Nisan 2019'da tutuklandı.

Yargılandığı dava sonucunda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Erol, cezasının infaz süresini tamamladıktan sonra 2024 Aralık ayında şartlı tahliye hakkını kazandı.

MA’dan Müjdat Can’ın haberine göre, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, tahliye öncesinde Erol’a yönelttiği "Pişman mısın?" ve "Neden siyasi tutuklularla kalıyorsun?" gibi sorulara verdiği yanıtları gerekçe göstererek tahliyesini 6 ay erteledi.

Sağlık durumu endişe verici

Besra Erol, dün tekrar İdare ve Gözlem Kurulu’na çıkarıldı. Ancak pişmanlık beyanı vermeyi bir kez daha reddetmesi üzerine, tahliyesi yeniden 6 ay ertelendi. Erol’un avukatları bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Besra Erol’un, kanser riski taşıyan tiroit nodüllerinin yanı sıra bel fıtığı, kasık fıtığı, siyatik, guatr, yüksek tansiyon ve göz tansiyonu gibi kronik hastalıkları bulunuyor. Üç kez bel fıtığı ameliyatı geçiren Erol, yürümekte güçlük çekiyor ve sürekli ağrı şikâyeti yaşıyor.

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(EMK)

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İstanbul
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