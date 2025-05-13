Hasta mahpus Akay tahliye edildi

Hasta mahpus Soydan Akay tahliye edildi. 32 yıldır cezaevinde tutulan Akay sadece Mart ayı içerisinde 7 kez hastaneye kaldırılmıştı.

Akay 2023’te koşullu salıverilme hakkı kazanmış olmasına rağmen idare ve gözlem kurulu tarafından tahliyesi 4 kere ertelenmişti.

MA’nın geçtiği habere göre, Akay, prostat kanseri, romatoid artrit, hepatit B, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı hastalıkları ile mücadele ediyor.

Akay, Mart ayında yedi kere hastaneye sevk edilmiş ve Nisan ayında kalp krizi geçirdiği halde kendisine “tansiyonun düşmüş” denilmişti.

İHD: Kalp krizi geçiren mahpus Soydan Akay serbest bırakılsın

(EMK)