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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 08:07
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 10:21
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Hasta mahpus Akay tahliye edildi

Akay 2023’te koşullu salıverilme hakkı kazanmış olmasına rağmen idare ve gözlem kurulu tarafından tahliyesi 4 kere ertelenmişti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir kişinin elinde tuttuğu bir afiş görülüyor. Afişte, bir erkeğin portre fotoğrafı yer alıyor. Erkek, siyah çerçeveli gözlük takıyor, kısa saçlı ve bıyıklı. Afişin üst kısmında büyük harflerle “SOYDAN AKAY” yazıyor.

Hasta mahpus Soydan Akay tahliye edildi. 32 yıldır cezaevinde tutulan Akay sadece Mart ayı içerisinde 7 kez hastaneye kaldırılmıştı. 

Akay 2023’te koşullu salıverilme hakkı kazanmış olmasına rağmen idare ve gözlem kurulu tarafından tahliyesi 4 kere ertelenmişti. 

MA’nın geçtiği habere göre, Akay, prostat kanseri, romatoid artrit, hepatit B, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı hastalıkları ile mücadele ediyor.

Akay, Mart ayında yedi kere hastaneye sevk edilmiş ve Nisan ayında kalp krizi geçirdiği halde kendisine “tansiyonun düşmüş” denilmişti.

İHD: Kalp krizi geçiren mahpus Soydan Akay serbest bırakılsın
İHD: Kalp krizi geçiren mahpus Soydan Akay serbest bırakılsın
12 Nisan 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/ihd-cezaevlerinde-335i-agir-1412-hasta-mahpus-var-306894
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/haber/682-f-oturmasi-agir-hasta-mahpus-ozge-ozbek-serbest-birakilsin-306618
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15 Nisan 2025
/haber/diyarbakir-barosu-hasta-mahpuslar-icin-tmk-de-degisiklik-istedi-306443
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/haber/ihd-kalp-krizi-geciren-mahpus-soydan-akay-serbest-birakilsin-306388
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/haber/avukatlardan-hasta-mahpus-akay-icin-cagri-olume-surukleniyor-306232
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