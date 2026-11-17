Hasta mahpusların aileleri, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde DEM Parti milletvekilleri ve insan hakları örgütlerinin katılımıyla süresiz oturma eylemi başlattı. Eylem başlarken polis müdahale girişiminde bulundu.

Polis ablukası altında saat 16.00'ya kadar devam eden oturma eylemi, açıklamayla sona erdi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) çağrısıyla düzenlenen eyleme hasta mahpus yakınları ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Eylemciler, hasta mahpusların tahliye edilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması için somut adımlar atılıncaya kadar nöbetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Her gün saat 14.00'te Bakanlık önünde

İlk günkü eylemin sonunda yapılan açıklamada, nöbetin her gün saat 14.00'te yeniden başlayacağı duyuruldu:

“Her gün saat 14.00'te burada olacağız. Newroz Bozkurt'a, Evin Zapsu'ya sözümüz olsun; onlar ve bütün hasta tutsaklar serbest bırakılıncaya kadar eylemi devam ettireceğiz.”

Eylemciler, ağır hasta oldukları belirtilen 58 mahpusun tahliyesinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor.

Sultan Bozkurt: “İlk adım hasta tutsakları serbest bıraksınlar”

Eylemde özellikle, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan lösemi hastası Newroz Bozkurt ve Kayseri Bünyan Cezaevi'nde tutulan, dördüncü evre kanser teşhisi konulmuş Evin Zapsu'nun durumları gündeme getirildi.

28 yıldır cezaevinde tutulan Newroz Bozkurt'un annesi Sultan Bozkurt, kızının hastanedeki koşullarına ve tedavi sürecine ilişkin kaygılarını dile getirdi.

MA'nın haberine göre Bozkurt, kızını hastanede yalnızca kısa bir süre görebildiğini belirterek şöyle dedi:

“Kızımı servise çıkarmaları gerekiyor, çıkarın. Anneler ağlamasın diye elimizden ne geliyorsa mücadele edeceğiz. Gözyaşının rengi olmaz, artık adım atsınlar. Birinci adım hasta tutsakları serbest bıraksınlar, bunun için bir yasaya gerek yok.”

Avukatların aktardığına göre Newroz Bozkurt'un tedavisinin hematoloji servisinde sürdürülmesi gerektiği belirtilmesine rağmen hastanenin hükümlü ve tutuklu hasta bölümünde tutuluyor. Refakatçi kabulüne yönelik girişimlerden de henüz sonuç alınamadığı bildirildi. Hastane yönetiminin bu iddialara ilişkin yanıtına ulaşılamadı.

Mecit Zapsu: “Tedavileri bir lütuf değil, bir haktır”

Dördüncü evre kanser hastası Evin Zapsu'nun eşi Mecit Zapsu da eşinin günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını söyledi.

Zapsu, Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Adalet Bakanlığının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini hatırlatmak için buradayız. Aylardır hasta tutsakların tedavileri engelleniyor. Tedavileri bir lütuf değil, bir haktır.”

Eylemin, hasta mahpusların tedaviye erişimi ve tahliyeleri sağlanıncaya kadar sürdürüleceğini belirten Zapsu, eşinin durumunun Newroz Bozkurt'unki gibi ağır olduğunu söyledi.

“Süresiz hak ihlalinin olduğu yerde süresiz eylem olur”

Eylemde yapılan konuşmalarda, cezaevlerinde hasta mahpusların yaşamını yitirmesine ve tedaviye erişimde yaşandığı belirtilen engellere dikkat çekildi.

Katılımcılar, bir yandan barış ve çözüm sürecinden söz edilirken diğer yandan cezaevlerindeki hak ihlallerinin devam etmesinin toplumun sürece duyduğu güveni zedelediğini savundu.

Eylemde dile getirilen ortak tutum, “Süresiz hak ihlalinin olduğu yerde süresiz eylem olur” sözleriyle ifade edildi.

Hasta mahpus yakınları ve insan hakları örgütleri, nöbeti 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Adalet Bakanlığı önünde sürdürecek.

(AEK)