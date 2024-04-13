“Hasta mahpus Abdullah Zoraslan serbest bırakılsın”

“Abim Abdullah Zoraslan 2 tanesi akciğerde bir tanesi mesane de olmak üzere hayati sorun teşkil eden 3 kurşunla yaşıyor. Tek böbrek ve yapılan ameliyat sonrası kısalan bağırsaklarıyla çok zorluk çekiyor. 8 yıldır hapiste, defalarca ameliyat edildi ve ameliyat sırasında akciğerlerde pıhtılaşma oldu. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, yapılan ameliyatlardan kaynaklı sadece bir metre bağırsakla yaşayabiliyor şimdi.”

“Abimin cezasının infazının bitmesine bir hafta kala, hakkında yeni bir soruşturma açıldı ki açılan bu dosyada tek bir tanık ifadesi ve delil olmaksızın tutuklama kararı verildi. Bu hukuksuzluktur ve bu hukuksuzluk abim gibi ağır hasta mahpusların ölümüne imza atmaktır, abime yapılan bu hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz ve Avrupa insan hakları mahkemesine kadar taşıyacağız bu hukuksuzluğu. Abimin bir böbreği yok diğer böbreğinde fonksiyon bozukluğu var, kalp ritminde de bozukluk var, vücudunun çeşitli yerlerinde metal parçalar var ve abim özel mamayla beslenmek zorunda, abimin ölmesi bekleniyor. Abimle yaptığımız son telefon görüşmesinde tedavisinin yapılmadığını ve sağlığa erişimde sıkıntılar yaşayacağını belirtti. “

“Bu durumu protesto etmek için bir süre telefon görüşüne çıkamayacağını söyledi. Ve bu durum bizi daha da kaygılandırıyor çünkü abimin enzimleri yükselince tansiyonu da yükseliyor ve fenalaşıyor, hasta mahpuslara yönelik bu uygulamalara son verilmesi gerekir.”

Ereğli Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde tutulan ağır hasta mahpus Abdullah Zoraslan’ın durumunu kız kardeşi böyle anlattı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 629’uncusunu Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı.

Bu haftaki eylemde, Ereğli T Ereğli Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde tutulan ağır hasta mahpus Abdullah Zoraslan’ın serbest bırakılması istendi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bir böbreği alınan, vücudunda bulunan ve çıkarılamayan mermi çekirdekleri nedeniyle akciğer ve mesane sorunları yaşayan Abdullah Zoraslan, yüksek tansiyon ve kalp hastası olup, fonksiyonu azalmış tek böbrek ve % 85’i alındığından kalan kalın bağırsakları ile yaşamını sürdürmeye çalışyor.”

“2016 yılında tutuklanan Abdullah Zoraslan, yaralı olarak yakalanmış ve zarar gördüğü için ameliyatla bağırsaklarının %85’i alınmıştır. Tedavisi devam ederken hastaneden çıkarılarak hapishaneye konulan Zoraslan’ın hapiste tutulması yaşamını zora sokmaktadır. “

“629. F Oturması kapsamında bu hafta; hasta mahpusların Abdullah Zoraslan’ın ve tüm ağır hasta mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.”

(EMK)