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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 23:50
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 23:58
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Hasta mahpus Abdulkadir Kuday hastaneye kaldırıldı

ÖHD, Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Abdulkadir Kuday’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hasta mahpus Abdulkadir Kuday hastaneye kaldırıldı

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, (ÖHD) X hesabından yaptığı paylaşımda Metris R Tipi Cezaevi’nde bulunan hasta mahpus Abdulkadir Kuday’ın iki gün önce Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldığını duyurdu.

ÖHD yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hakkında 2 kez  “hapishanede kalamaz” raporu verdiği Kuday’ın tahliye edilmemesini, hapishanede ölüme terk edilmesi olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: MA

"Kuday ölüme terk ediliyor"

ÖHD'nin açıklamasına göre, Kuday'ın hastaneye kaldırıldığı bugün yaptıkları hapishane ziyareti esnasında öğrenildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan, kendisine ALS teşhisi konulan ve Adli Tıp Kurumu’nun düzenlediği 2 raporla da hapishanede kalamayacağı belirtilen ağır hasta mahpus Abdulkadir Kuday’ın, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldığını, hapishaneye yaptığımız ziyaret ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Ölümün eşiğinde olan ağır hasta mahpus, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olması ve toplum güvenliği açısından tehlike oluşturması’ gerekçeleriyle tahliye edilmeyip, ölüme terk edilmektedir.”

ÖHD, açıklamada Kuday'ın yaşam hakkının, sağlık ve tedaviye erişim haklarının ihlal edildiğini belirtti ve "Yaşamı tehlike altında olan ağır hasta mahpusun derhal tahliyesinin sağlanması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz” dedi. (NK)

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