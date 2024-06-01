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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2024 13:48
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2024 13:59
3 dk Okuma

HASTA MAHPUSLAR 636. HAFTA EYLEMİ

“Hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın infaz erteleme talebi neden kabul edilmiyor?”

Bu haftaki açıklamada, Batman Beşiri T Tipi Hapishanesi’nde tutulan 81 yaşında ve % 93 engelli raporu bulunan ağır hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın serbest bırakılması istendi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
“Hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın infaz erteleme talebi neden kabul edilmiyor?”
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 636’ncısını Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı. 

Bu haftaki açıklamada, Batman Beşiri T  Tipi Hapishanesi’nde tutulan 81 yaşında ve % 93 engelli raporu bulunan ağır hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın serbest bırakılması istendi.

Uluslararası Sözleşmelere uyun çağrısı

Haftanın açıklamasını okuyan komisyon üyesi Ferit Barut şu noktalara dikkat çekti:

*5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 6. maddesi (f) bendinde “Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur” denmektedir. Ancak derneğimize yapılan başvurular yetkililerin bu sorumlulukla hareket etmediklerini, hatta mahpusların yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini tehdit eden uygulamalara imkan sağladıklarını göstermektedir. 

*Yapılan açıklamalara göre bu duruma son örnek; hak ihlalleri ile gündem olan Iğdır S Tipi Hapishanesi’nde, 25 Mayıs 2024 günü  Ercan Çakar’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi oldu. 12 yıldır hapishanede bulunan ve yaklaşık bir ay önce Iğdır S Tipi Hapishanesi'ne sevk edilen 39 yaşındaki Ercan Çakar son aile görüşünde ‘Bana bir şey olursa cezaevi müdürü ve gardiyanlar sorumludur’ dedi ve ölümü sonrası Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde, vücudunda darp izleri tespit edildi.

*Hatırlanacağı üzere 11 Mayıs günü de Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde  20 yaşındaki Reber  Soydan'ın intihar ettiği açıklanmış, ailesi olayın intihar olamayacağı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. 

*Yetkilileri, yasalarda ve uluslararası sözleşmelerde tanımlanan sorumluluklarına uygun davranmaya çağırıyor,  bu sorumluluklarını yerine getirmeyen görevliler hakkında adli ve idari soruşturma yürütülerek cezalandırılmalarını istiyoruz.  

Ailesi: Serbest bırakılmasını istiyoruz

Barut, Batman Beşiri T  Tipi Hapishanesi’nde tutulmakta olan 81 yaşında ve % 93 engelli raporu bulunan ağır hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın sağlık durumunu şöyle anlattı:

81 yaşında ve  %93 engelli ağır hasta mahpus Abdulalim Kaya;  Kalp, Prostat, böbrek yetmezliği ve Demans hastalıkları yanında  % 80 işitme kaybı,% 50  görme kaybı yaşamakta, başkalarının yardımı ile ayakta durabilmekte, kişisel bakımını hatta beslenmesini dahi koğuş arkadaşlarının yardımı ile yapabilmektedir. 

Onaylanan 5 yıllık hapis cezası kesinleştiği için 14 Ekim 2020 tarihinde ve geçirdiği prostat ameliyatının dikişleri henüz alınmadan gözaltına alınarak tutuklanan, 60 gün boyunca tek başına tutulan ve hastalıklarının gerektirdiği tedavi ve bakımdan yoksun bırakılan Kaya, yoğun çabalar sonucunda 4 Ocak 2021 tarihinde cezası 6 aylığına ertelenerek serbest bırakılmıştır.

Tedavisinin devamı için başvurduğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 12.10.2022 tarihinde düzenlenen Sağlık Kurulu raporunda ; hastalıklarının yaşamına %93 engellilik oluşturduğu, hayatını yalnız devam ettiremeyeceği, sürekli bakım ve tedaviye ihtiyacı olduğu için ceza infazına cezaevi koşullarında devam edilemeyeceği, hastalıklarının halihazırda kesin bir şekilde hayati tehlike arz ettiği ve bu durumun düzelip düzelmediği ile ilgili kontrol muayenesinin 2 yıl sonra yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen  ve sağlık durumunda bir düzelme olmamasına rağmen 31 Mart 2023 tarihinde tekrar tutuklanarak Batman Beşiri T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne konulmuştur. 

Babası ile görüşen oğlu anlatımında; “babam nüfusa göre 81 yaşında ama gerçek yaşı 86. Yaşlı, ağır hastalıkları var. İnfazı ertelenip serbest bırakıldığında  anjiyo oldu. Tedavisine başlamışken tekrar tutuklandı. Şu anda yatalak gibi.  Koğuş arkadaşlarının yardımı olmadan ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor,  yemeğini yiyemiyor, temizliğini yapamıyor. Bizi tanımakta bile zorlanıyor. Demans ilerlediği için kişisel ihtiyaçlarının farkına varamıyor.  Sevk edildiği Adli Tıp Kurumu 11 Mart’ta “cezaevinde kalabilir” dedi verdiği raporda.  Babamın cezası 2026 Şubat ayında doluyor. Ama bu tarihe kadar hapishanede dayanamaz. Bir ay önce tekrar infaz ertelemesi için başvuru yaptık serbest bırakılmasını istiyoruz.” demiştir.   

Hastalıklarının gerektirdiği  tedavi ve bakım sağlanmayan Abdulalim Kaya’nın halen hapiste tutulması, sağlık ve yaşamına ağır tehdit oluşturmaktadır. 

636.  F OTURMASI kapsamında bu hafta;  AĞIR HASTA MAHPUS ABDULALİM KAYA ve BÜTÜN AĞIR HASTA , ENGELLİ ve YAŞLI MAHPUSLARIN SERBEST BIRAKILARAK, SAĞLIK VE YAŞAM HAKLARININ KORUNMASI için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

(EMK)

hasta mahpular insan hakları hasta mahkumlar
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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