Hasta kadın mahpuslar için İstanbul ve Ankara’da eylem

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eylemlerde, hasta kadın mahpusların serbest bırakılması çağrısı yapıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen eylemlerde, cezaevlerindeki ağır hasta kadınların yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

İstanbul’daki eylem

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, düzenli olarak gerçekleştirdiği “F Oturması” eyleminin 661’incisini Beyoğlu’ndaki şube binası önünde gerçekleştirdi. 25 Kasım’a özel yapılan eylemde, ağır hasta kadın mahpuslar Muhlise Karagüzel, Hanife Arslan ve Besra Erol’un durumu öne çıkarıldı.

Eylemde “Hasta mahpus kadınlar serbest bırakılsın” yazılı pankart taşındı ve sık sık aynı slogan atıldı.

Açıklamayı İHD Cezaevi Komisyonu’ndan Meral Nergis Şahin okudu. Şahin, hasta kadın mahpusların sağlık risklerinin giderek arttığını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını vurguladı.

Muhlise Karagüzel : Barış Annesi olarak faaliyetlerini sürdürürken 2019’da tutuklanan Karagüzel, kalp krizi geçirdiği ve yüzde 90 engelli raporu olmasına rağmen cezaevinde tutuluyor. Sağlık sorunları nedeniyle özel diyet gereksinimleri karşılanmayan Karagüzel, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşam mücadelesi veriyor.

: Barış Annesi olarak faaliyetlerini sürdürürken 2019’da tutuklanan Karagüzel, kalp krizi geçirdiği ve yüzde 90 engelli raporu olmasına rağmen cezaevinde tutuluyor. Sağlık sorunları nedeniyle özel diyet gereksinimleri karşılanmayan Karagüzel, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşam mücadelesi veriyor. Hanife Arslan : Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan 80 yaşındaki Arslan, KOAH, diyabet, kalp hastalıkları ve Covid-19 sonrası akciğer hasarı gibi ciddi rahatsızlıklarla mücadele ediyor.

: Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan 80 yaşındaki Arslan, KOAH, diyabet, kalp hastalıkları ve Covid-19 sonrası akciğer hasarı gibi ciddi rahatsızlıklarla mücadele ediyor. Besra Erol: Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Erol, bel fıtığı ve görme kaybı nedeniyle günlük yaşamında ciddi zorluklar yaşıyor.

İHD yetkilileri, Marmara Bölgesi cezaevlerinde ağır hastalıklarla mücadele eden 55 kadın mahpusun durumunu detaylı olarak kamuoyuna duyurdu.

Ankara’daki Eylem

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, eylemlerinin 533’üncü haftasında Ankara’nın Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi. “Tedavi Haktır, Engellenemez” pankartı ile düzenlenen açıklamada, özellikle Sincan ve Kayseri Kadın Kapalı Cezaevlerinde bulunan hasta kadın mahpusların sağlık sorunları aktarıldı.

Açıklamayı yapan İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nuray Çevirmen, hasta kadın mahpusların cezaevi koşullarında sağlık hizmetine erişiminin engellendiğini ve bu durumun yaşamlarını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi : Hasta mahpuslardan Ayşe Gökkan (duyma kaybı ve kalp rahatsızlıkları), Ayşe Topçu (şarapnel yaraları ve nefes darlığı), Özge Özbek (beyin tümörü ve epilepsi), ve daha birçok mahpusun isimleri ve sağlık sorunları kamuoyuyla paylaşıldı.

: Hasta mahpuslardan Ayşe Gökkan (duyma kaybı ve kalp rahatsızlıkları), Ayşe Topçu (şarapnel yaraları ve nefes darlığı), Özge Özbek (beyin tümörü ve epilepsi), ve daha birçok mahpusun isimleri ve sağlık sorunları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi: Dicle Bozan (bir bacağı kesik ve kolostomi torbası kullanıyor), Dilşad Şengül (kalp ve akciğer hasarları), Melek Akgün (yüzde 82 engelli raporu ile birçok hastalıkla mücadele ediyor) gibi kadınların durumu eylemde dile getirildi.

Acil çağrı

Eylemlerde, hasta kadın mahpusların bir an önce serbest bırakılması ve uygun sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerektiği ifade edildi. Yetkililere ve kamuoyuna yapılan çağrılarda, mahpusların yaşam haklarının korunması için acil adımlar atılması talep edildi.

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(EMK)