Hasekê ve Kobanê’de öğrenciler Kürtçe eğitim talebiyle sınıflara girmedi

Suriye’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Kürtçenin eğitim sistemindeki statüsüne ilişkin tartışmalarla başladı.

ANHA’nın aktardığına göre Hasekê vilayetinin farklı kentleri ile Kobanê’de bazı öğrenciler, Suriye Eğitim Bakanlığı’nın Kürtçe eğitimine ilişkin düzenlemesini protesto ederek sınıflara girmedi.

Qamişlo’daki bazı okullarda öğrenciler, Kürtçe için haftada üç ders saati ayrılmasını yeterli bulmadıklarını belirterek eğitimlerini Kürtçe sürdürmek istediklerini söyledi.

Çilaxa ve bağlı Aliyan bölgesinde de öğrenciler okula gitmedi. Öğrenciler ve aileleri, Kürtçenin yalnızca müfredatta yer alan bir ders değil, eğitim dili olarak kullanılması talebini dile getirdi.

Hasekê kentindeki bazı okullarda da benzer eylemler yapıldı. ANHA, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de anadilinde eğitim hakkının güvence altına alınması yönünde açıklamalar yaptığını aktardı.

Kobanê’de de derslere girmediler

Kobanê’de bazı öğrenciler yeni eğitim yılının ilk gününde derslere katılmadı.

Öğrenciler, Arapçanın öğretilmesine karşı olmadıklarını ancak önceki yıllarda Kürtçe eğitim gören çocukların eğitimlerini aynı dilde sürdürebilmesi gerektiğini belirtti.

Kentteki protestolar eğitim yılının başlamasından önce de sürüyordu. Eylül ayının ilk günlerinde öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin katıldığı eylemlerde Kürtçenin eğitim dili olarak tanınması istendi.

Qamişlo, Hasekê, Dêrik, Girkê Legê, Çilaxa ve Tirbespiyê’de de benzer taleplerle eylemler düzenlendi.

Bakanlığın kararı ne getiriyor?

Tartışmaların odağındaki düzenleme, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın 16 Ocak 2026’da yayımladığı 13 sayılı kararnameye dayanıyor.

Kararname Kürtçeyi “ulusal dil” olarak tanımlıyor ve Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde devlet ve özel okullarında öğretilmesine olanak tanıyor.

Eğitim Bakanlığı ilk olarak Kürtçenin 2026-2027 eğitim yılında bütün sınıf düzeylerinde haftada iki saatlik seçmeli ders olarak okutulacağını duyurdu. Bakanlık 27 Ağustos’ta uygulamayı değiştirerek ders saatini üçe çıkardı ve Kürtçeyi müfredatın parçası haline getirdi. Son düzenlemeye göre Kürtçe haftada üç saat okutulacak ve ders notu öğrencilerin yıl sonu puanına dahil edilecek. Buna ek olarak haftada bir saat etkinlik dersi yapılacak.

2026-2027 eğitim yılıyla sınırlı olmak üzere öğrencilerin sosyal bilgiler, tarih, coğrafya ve felsefe derslerini Kürtçe ya da Arapça alabilmesi de öngörülüyor. Eğitim Bakanlığı, farklı kademeler için Kürtçe ders materyalleri hazırlanacağını da açıkladı.

Talep, ders saatinin ötesinde

Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin itirazı, Kürtçeye ayrılan ders saatinin iki saatten üç saate çıkarılmasıyla sınırlı değil.

Eylemlerde dile getirilen temel talep, Kürtçenin ek bir dil dersi olarak değil, özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde eğitim dili olarak kullanılabilmesi.

(NÖ)